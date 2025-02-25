Військові показали, як вночі збивали "Шахеди" над Києвом: пошкоджено бойове авто
- Бійці 210 окремого штурмового полку знищили два "Шахеди" над Києвом, пошкодивши автомобіль, але уникнувши поранень.
- Під час атаки "Шахедами" в Києві та області не було влучань у цивільні чи критичні об'єкти, але пошкоджено приватні будинки та автомобілі, одна жінка постраждала.
Воїни-побратими 210 окремого штурмового полку цієї ночі знищили в небі над Києвом два ворожих "Шахеди".Бійці ППО показали це професійне збиття в мережі.
Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення 210 окремого полку.
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Бійці на варті спокійного сну киян
У ніч на 25 лютого Росія вела атаку дронами-камікадзе. "Шахеди" летіли і на Київ та область. На щастя, воїни ППО відбили ворожу атаку, знищивши два БпЛА.
Наші побратими, які тримають небо Києва, під час російської атаки знищили два «Шахеди». Один з них вибухнув просто поруч з ними, пошкодивши бойове авто,
– написали у 210 окремому штурмовому полку.
Автомобіль військових дійсно був пошкоджений, але самі вони поранень не отримали. Не боячись небезпеки, вони впритул із кулеметів збили ворожі цілі.
Знищення БпЛА над Києвом: дивіться відео
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Що відомо про наслідки атаки "Шахедами" на Київ
Повітряна тривога лунала в Києві та область всю ніч – 7 годин 41 хвилину. Сили ППО не допустили влучань у цивільні чи критичні об'єкти. Уламками безпілотників в області пошкоджено приватні будинки та автомобілі, постраждала 44-річна жінка. У Києві збитий дрон впав у лісопарковій зоні в Голосіївському районі. Обійшлося без жертв і руйнувань.