Російські війська знову запустили "Шахеди": для яких областей є небезпека

Російські окупаційні війська не перестають атакувати Україну різними видами озброєння. В ніч на 26 серпня ворожа армія запустила по нашій країні ударні безпілотники.

У разі оголошення повітряної тривоги в регіоні важливо перебувати в укриттях для збереження власного життя та полегшення роботи нашим оборонцям неба. Для яких областей є небезпека та в якому напрямку рухаються "Шахеди" – передає 24 Канал.

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Атака "Шахедами" 26 серпня: що відомо