Російські війська знову запустили "Шахеди": для яких областей є небезпека

26 серпня 2024, 02:09
Читать новость на русском
Автор: Поліна Буянова

Російські окупаційні війська не перестають атакувати Україну різними видами озброєння. В ніч на 26 серпня ворожа армія запустила по нашій країні ударні безпілотники.

У разі оголошення повітряної тривоги в регіоні важливо перебувати в укриттях для збереження власного життя та полегшення роботи нашим оборонцям неба. Для яких областей є небезпека та в якому напрямку рухаються "Шахеди" – передає 24 Канал.

Читайте також На Сумщині після авіаудару пошкоджений багатоквартирний будинок: є загиблі й поранені

Атака "Шахедами" 26 серпня: що відомо

03:26, 26 серпня

БпЛА з Полтавщини – курсом на Дніпропетровську область

03:20, 26 серпня

Про загрозу ударних БпЛА для Києва написали у міській військовій адміністрації: "На підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!"

БпЛА зараз фіксують на півдні Чернігівщини (курсом на Київщину), курсом на Чернігів, на Сумщині та з Полтавщини на Черкащину.

03:12, 26 серпня

Тривога у Києві. Ударні дрони ворога загрожують столиці. Зафіксовано рух ворожих БпЛА в області, у регіоні працюють сили ППО, пише ОВА.

02:57, 26 серпня

Повітряна тривога у Київській області. Рух ударних БпЛА зараз фіксують:

– на Чернігівщині, курсом на Київщину.
– на Полтавщині, курсом південно-західним.
– і з Черкаської області курсом на Кіровоградську.

02:19, 26 серпня

Повітряні сили ЗСУ повідомили, куди рухаються ворожі безпілотники:

  • Декілька груп ударних БпЛА на Чернігівщині курсом на захід.
  • БпЛА з Полтавщини на Черкащину.
  • Декілька груп ударних БпЛА на Сумщині у західному та південно-західному напрямках.
02:10, 26 серпня

Напрямки руху "Шахедів"

Рух ударних БпЛА:

  • Декілька груп ударних БпЛА з Сумщини на Чернігівщину.
  • БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.
  • БпЛА курсом на Суми.
02:10, 26 серпня

У Повітряних силах попередили, що в напрямку Миргорода рухається ударний БпЛА.

02:08, 26 серпня

Рух ударних БпЛА:

  • БпЛА через Сумщину у західному напрямку.
  • БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
02:05, 26 серпня

Повітряні сили повідомили про рух БпЛА типу "Шахед" через Сумщину в напрямку Полтавщини.