Російські війська знову запустили "Шахеди": для яких областей є небезпека
Російські окупаційні війська не перестають атакувати Україну різними видами озброєння. В ніч на 26 серпня ворожа армія запустила по нашій країні ударні безпілотники.
У разі оголошення повітряної тривоги в регіоні важливо перебувати в укриттях для збереження власного життя та полегшення роботи нашим оборонцям неба. Для яких областей є небезпека та в якому напрямку рухаються "Шахеди" – передає 24 Канал.
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Атака "Шахедами" 26 серпня: що відомо
БпЛА з Полтавщини – курсом на Дніпропетровську область Про загрозу ударних БпЛА для Києва написали у міській військовій адміністрації: "На підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" БпЛА зараз фіксують на півдні Чернігівщини (курсом на Київщину), курсом на Чернігів, на Сумщині та з Полтавщини на Черкащину. Тривога у Києві. Ударні дрони ворога загрожують столиці. Зафіксовано рух ворожих БпЛА в області, у регіоні працюють сили ППО, пише ОВА. Повітряна тривога у Київській області. Рух ударних БпЛА зараз фіксують: – на Чернігівщині, курсом на Київщину. Повітряні сили ЗСУ повідомили, куди рухаються ворожі безпілотники: Рух ударних БпЛА: У Повітряних силах попередили, що в напрямку Миргорода рухається ударний БпЛА. Рух ударних БпЛА: Повітряні сили повідомили про рух БпЛА типу "Шахед" через Сумщину в напрямку Полтавщини.
– на Полтавщині, курсом південно-західним.
– і з Черкаської області курсом на Кіровоградську.
Напрямки руху "Шахедів"
БпЛА з Полтавщини – курсом на Дніпропетровську область
Про загрозу ударних БпЛА для Києва написали у міській військовій адміністрації: "На підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!"
БпЛА зараз фіксують на півдні Чернігівщини (курсом на Київщину), курсом на Чернігів, на Сумщині та з Полтавщини на Черкащину.
Тривога у Києві. Ударні дрони ворога загрожують столиці. Зафіксовано рух ворожих БпЛА в області, у регіоні працюють сили ППО, пише ОВА.
Повітряна тривога у Київській області. Рух ударних БпЛА зараз фіксують:
– на Чернігівщині, курсом на Київщину.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, куди рухаються ворожі безпілотники:
Рух ударних БпЛА:
У Повітряних силах попередили, що в напрямку Миргорода рухається ударний БпЛА.
Рух ударних БпЛА:
Повітряні сили повідомили про рух БпЛА типу "Шахед" через Сумщину в напрямку Полтавщини.