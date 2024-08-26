Росія знову запустила "Шахеди": які області під загрозою

Російська армія знову атакує Україну. Увечері 26 серпня Повітряні сили повідомили про рух "Шахедів".

Перебувайте в укриттях, якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу. Детальніше про небезпеку ворожими безпілотниками читайте у тексті 24 Каналу.

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