Росія знову запустила "Шахеди": які області під загрозою
Російська армія знову атакує Україну. Увечері 26 серпня Повітряні сили повідомили про рух "Шахедів".
Перебувайте в укриттях, якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу. Детальніше про небезпеку ворожими безпілотниками читайте у тексті 24 Каналу.
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За даними Повітряних сил: Окрім "Шахедів", Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння Криму. Згодом у Кривому Розі пролунали вибухи. Попередньо росіяни запусли "Іскандер-М". "Шахеди" курсом на/повз Суми, Моніторингові канали повідомляють, що декілька "Шахедів" летять на Вінниччину. Фіксуються також безпілотники з Чернігівщини на Київщину. Вздовж усієї лінії фронту спостерігається активність розвідувальних БпЛа. Ворожі ударні БпЛА з Миколаївщини у напрямку Одещини. "Шахеди" з Сумщини на Чернігівщину, О 22:22 стало відомо, що "Шахеди" зафіксували і на Сумщині. Вони рухаються у західному напрямку. О 21:50 Повітряні сили попередили про рух ударних БпЛа на півдні Херсонщини та Миколаївщини.
Актуальна карта повітряних тривог
Де фіксуються "Шахеди"
У Кривому Розі пролунали вибухи
– пишуть монітори.
– пишуть у ПС.
За даними Повітряних сил:
Окрім "Шахедів", Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння Криму.
Згодом у Кривому Розі пролунали вибухи.
Попередньо росіяни запусли "Іскандер-М".
"Шахеди" курсом на/повз Суми,
Моніторингові канали повідомляють, що декілька "Шахедів" летять на Вінниччину.
Фіксуються також безпілотники з Чернігівщини на Київщину.
Вздовж усієї лінії фронту спостерігається активність розвідувальних БпЛа.
Ворожі ударні БпЛА з Миколаївщини у напрямку Одещини. "Шахеди" з Сумщини на Чернігівщину,
О 22:22 стало відомо, що "Шахеди" зафіксували і на Сумщині.
Вони рухаються у західному напрямку.
О 21:50 Повітряні сили попередили про рух ударних БпЛа на півдні Херсонщини та Миколаївщини.