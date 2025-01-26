Окупанти розпочали атаку "Шахедами" з різних напрямків: де існує небезпека

Загарбники надвечір 26 січня запустили по Україні ударні дрони. Ворожі безпілотники атакували країну з півночі та півдня.

Відомо, що противник випробовує на українцях нове озброєння. Так, вдень 25 січня окупанти вдарили по Харкову безпілотниками. Ймовірно, це були нові російські БпЛА "Молнія", передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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