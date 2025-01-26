Окупанти розпочали атаку "Шахедами" з різних напрямків: де існує небезпека
Загарбники надвечір 26 січня запустили по Україні ударні дрони. Ворожі безпілотники атакували країну з півночі та півдня.
Відомо, що противник випробовує на українцях нове озброєння. Так, вдень 25 січня окупанти вдарили по Харкову безпілотниками. Ймовірно, це були нові російські БпЛА "Молнія", передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
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Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі східного напрямку! Дніпропетровська і Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Ворожі ударні БпЛА на півночі Донеччини, курс – південно-західний. Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять на схід Харківщини з ТОТ Луганщини, курс – західний/південно-західний. Ворожі ударні БпЛА заходять у повітряний простір Херсонщини на північному сході з ТОТ, курс – північний/північно-західний. Ворожі ударні БпЛА на сході Харківщини, курс – західний та південно-західний. Повітряні сили повідомили про загрозу ударних дронів для Запоріжжя.
Ворожі ударні БпЛА на межі Дніпропетровщини і Херсонщини, курс – західний.
Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі східного напрямку!
Дніпропетровська і Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Ворожі ударні БпЛА на півночі Донеччини, курс – південно-західний.
Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять на схід Харківщини з ТОТ Луганщини, курс – західний/південно-західний.
Ворожі ударні БпЛА заходять у повітряний простір Херсонщини на північному сході з ТОТ, курс – північний/північно-західний.
Ворожі ударні БпЛА на сході Харківщини, курс – західний та південно-західний.
Повітряні сили повідомили про загрозу ударних дронів для Запоріжжя.