На Хмельниччині внаслідок атаки БпЛА є пошкодження: в ОВА розповіли деталі

Росія знову запустила по Україні ударні безпілотники. Зокрема, вночі 27 січня сили протиповітряної оборони працювали на Хмельниччині.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, передає 24 Канал. На території області знищено 7 ворожих "Шахедів".

Дивіться також Окупанти атакували "Шахедами", вибухи на Заході: де була найбільша небезпека

Що відомо про руйнування

Під час повітряної тривоги удар росіян пошкодив вікна та фасад одного будинку. На щастя, обійшлося без загиблих чи поранених.

Нагадаємо, з вечора 26 січня противник атакував Україну 104 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, а також мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони.

Станом на 09:00 27 січня підтверджено збиття 57 російських дронів у Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях.

Наслідки атаки в інших областях

У Дніпрі БпЛА пошкодив технічний поверх багатоквартирного будинку, пожежу вже загасили. Обійшлося без постраждалих. На верхніх поверхах вибито вікна та двері, а поблизу місця влучання уламками та вибуховою хвилею пошкоджено автівки.

На Тернопільщині знищено 2 ворожих дрони-камікадзе, уламки яких впали в районах міст Бучач і Бережани.

На Прикарпатті ціллю російських безпілотників стали об'єкти критичної інфраструктури. Зафіксовано загоряння, на місці працювали відповідні служби. Інформації про постраждалих наразі немає.