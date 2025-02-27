Росія вкотре тероризує "Шахедами": де існує небезпека

Ввечері 27 лютого Росія вкотре запустила по території України дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці регіонів оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою та залишатися у безпечних місцях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Цікаво Україна починає збивати "Шахеди" FPV-дронами, – командувач Сил безпілотних систем

Де загроза "Шахедів"

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.