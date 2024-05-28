Росія атакує Україну "Шахедами": де оголошено повітряну тривогу

Окупанти вночі 28 травня запустили по території нашої держави свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у частині областей оголошено повітряну тривогу.

У Повітряних силах повідомляють про небезпеку. Редакція 24 Каналу закликає жителів областей, де оголошено тривогу прямувати в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також В окупованому Луганську пролунали сильні вибухи та зайнялася пожежа