Росія атакує Україну "Шахедами": де оголошено повітряну тривогу

28 травня 2024, 02:31
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Окупанти вночі 28 травня запустили по території нашої держави свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у частині областей оголошено повітряну тривогу.

У Повітряних силах повідомляють про небезпеку. Редакція 24 Каналу закликає жителів областей, де оголошено тривогу прямувати в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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03:26, 28 травня

У Повітряних силах попередили, що БпЛА на Кіровоградщині рухається у напрямку Черкаської області.

03:22, 28 травня

Повітряну тривогу оголосили на Черкащині.

03:21, 28 травня

Херсонська та Миколаївська області – відбій тривоги.

02:51, 28 травня

Наразі повітряну тривогу оголошено у Харківській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

02:37, 28 травня

Відбій загрози для Дніпропетровської та Запорізької областей.

02:36, 28 травня

Ударний БпЛА на Миколаївщині рухається у північно-західному напрямку!

02:32, 28 травня

Мапа повітряних тривог станом на цю хвилину

02:19, 28 травня

"Шахед" на Дніпропетровщині наближається до Новомосковська.

02:14, 28 травня

Фіксується рух БпЛА типу "Шахед" з Херсонської у напрямку Миколаївської області.

02:13, 28 травня

Повітряні сили повідомляють про загрозу ударних БпЛА для Дніпропетровської та Запорізької областей.

Автор: Маргарита Волошина