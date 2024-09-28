Росія вкотре запускала "Шахеди", : де була загроза ворожого удару

Вдень, 28 вересня, окупанти вкотре запускали у бік України дрони-камікадзе. У частині областей було оголошено повітряну тривогу.

Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. На тлі цього 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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