Росія вкотре запускала "Шахеди", : де була загроза ворожого удару
Вдень, 28 вересня, окупанти вкотре запускали у бік України дрони-камікадзе. У частині областей було оголошено повітряну тривогу.
Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. На тлі цього 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Дивіться також Після двох влучань у Сумах знову чули вибухи
Відбій загрози по ударних БпЛА, Є інформація про групу ударних БпЛА, які рухаються з Харківської у напрямку Полтавської області. Пізніше Повітряні сили уточнили, що дрони змінили напрямок у бік Сумської області. "У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття", – додали оборонці неба. Ударних БпЛА типу "Shahed" на півдні Харківської області, рухається у північно-західному напрямку, Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних безпілотників для Донецької області. Згодом з'явилося повідомлення про групу БпЛА, яка рухалася з Донецької у Харківську область.
– повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Відбій загрози по ударних БпЛА,
Є інформація про групу ударних БпЛА, які рухаються з Харківської у напрямку Полтавської області.
Пізніше Повітряні сили уточнили, що дрони змінили напрямок у бік Сумської області. "У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття", – додали оборонці неба.
Ударних БпЛА типу "Shahed" на півдні Харківської області, рухається у північно-західному напрямку,
Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних безпілотників для Донецької області. Згодом з'явилося повідомлення про групу БпЛА, яка рухалася з Донецької у Харківську область.