Росія вкотре запускала "Шахеди", : де була загроза ворожого удару

28 вересня 2024, 14:01
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Автор: Маргарита Волошина

Вдень, 28 вересня, окупанти вкотре запускали у бік України дрони-камікадзе. У частині областей було оголошено повітряну тривогу.

Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. На тлі цього 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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14:47, 28 вересня

Відбій загрози по ударних БпЛА,
– повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

13:47, 28 вересня

Є інформація про групу ударних БпЛА, які рухаються з Харківської у напрямку Полтавської області.

Пізніше Повітряні сили уточнили, що дрони змінили напрямок у бік Сумської області. "У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття", – додали оборонці неба.

12:55, 28 вересня

Ударних БпЛА типу "Shahed" на півдні Харківської області, рухається у північно-західному напрямку,
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.

12:29, 28 вересня

Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних безпілотників для Донецької області. Згодом з'явилося повідомлення про групу БпЛА, яка рухалася з Донецької у Харківську область.