Нічна атака "Шахедами": у Повітряних силах розповіли про специфіку запуску дронів-камікадзе

Ворог уночі 28 травня завдав масованого удару дронами-камікадзе по території України. Запускали БпЛА зі звичних напрямків, проте у їх маршрутах є специфіка.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що росіяни керують іранськими дронами через супутник, а тому вони можуть змінювати маршрут. Такими діями окупанти намагаються ввести в оману українських захисників.

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У чому специфіка "Шахедів"

Ігнат підкреслив, що росіяни запускають дрони-камікадзе зі звичних напрямків – півночі й півдня. Перший напрямок – аеродром "Сєща" у Брянській області, другий – Краснодарський край та східне узбережжя Азовського моря. Проте у їх маршрутах існує певна специфіка.

Речник пояснив, що "Шахеди" летять групами – спочатку вони розлітаються партіями, а потім кожен БпЛА має свій маршрут.

Кожен БПЛА має GPS-навігацію, керується через супутник, таким чином він може літати навіть по колу, і за певний час завдати удару. Противник намагається заплутати, ввести в оману нашу протиповітряну оборону, використовує рельєф місцевості, щоби зникати з радарів,

– підкреслив Ігнат.

Окрім того, речник Повітряних сил заявив, що такі БпЛА як "Шахед" та крилаті ракети спрямовані на те, аби долати системи та засоби ППО й завдавати ударів. Проте українські захисники з кожним днем покращують свої навички, а тому – ворог має менше влучань. Разом з тим, Ігнат наголосив, що українським захисникам треба мати більше засобів, щоб отримувати 100% результат.

Нині ворог постійно атакує територію України вночі. Через це доводиться використовувати зенітні керовані ракети, які мають велику зону ураження. Мобільні системи ППО мають меншу ефективність роботи, оскільки вночі їм важче уразити ціль. За словами Ігната, Повітряним силам доводиться також використовувати авіацію, аби перехопити та ліквідувати цілі.

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