Вибухи на Запоріжжі: Росія продовжує бити "Шахедами"
На Запоріжжі пролунали вибухи на початку доби 29 квітня. Відомо, що в області була загроза ударних БпЛА.
На Запоріжжі працювала ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.
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За даними Повітряних сил, "Шахеди" заходили на Запоріжжя з Дніпропетровщини хвилями протягом приблизно години. Перша інформацію про рух дронів з'явилися після 1 години ночі.
О 1:47 Іван Федоров написав, що працює ППО.
До відбою залишайтеся у безпечних місцях,
– закликав він.
Додамо, що о 2:12 Федоров попередив про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області.
Наразі інформації про наслідки атаки немає.
Цієї ночі ворог також атакував "Шахедами" Київ і область. У столиці впали уламки та сталися пожежі – горить приватний будинок і автівки. Відомо про щонайменше одну постраждалу.
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