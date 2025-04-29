Вибухи на Запоріжжі: Росія продовжує бити "Шахедами"

На Запоріжжі пролунали вибухи на початку доби 29 квітня. Відомо, що в області була загроза ударних БпЛА.

На Запоріжжі працювала ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

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За даними Повітряних сил, "Шахеди" заходили на Запоріжжя з Дніпропетровщини хвилями протягом приблизно години. Перша інформацію про рух дронів з'явилися після 1 години ночі.

О 1:47 Іван Федоров написав, що працює ППО.

До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– закликав він.

Додамо, що о 2:12 Федоров попередив про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області.

Наразі інформації про наслідки атаки немає.

Цієї ночі ворог також атакував "Шахедами" Київ і область. У столиці впали уламки та сталися пожежі – горить приватний будинок і автівки. Відомо про щонайменше одну постраждалу.

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