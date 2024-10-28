Росія знову запустила "Шахеди": де є загроза ворожого удару
У ніч на 29 жовтня окупанти вкотре запустили у бік України дрони-камікадзе. У частині областей оголошено повітряну тривогу.
Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Увага! Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА, У напрямку Полтавської області рухаються дрони-камікадзе із Сумської області. Увага! Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА,
– пишуть оборонці неба.
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Увага! Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА,
У напрямку Полтавської області рухаються дрони-камікадзе із Сумської області.
Увага! Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА,