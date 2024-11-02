У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: росіяни атакують "Шахедами"
Росіяни знову запустили у бік України дрони-камікадзе типу "Шахед" ввечері 2 листопада. У частині областей оголосили повітряну тривогу через загрозу.
Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Оборонці неба фіксують БпЛА в напрямку Сум з північно-східного напрямку. БпЛА в напрямку Києва з північно-східного напрямку, БпЛА в напрямку Чернігова зі східного напрямку, Наразі БпЛА фіксують східініше Харкова, рухається у південному напрямку. Повітряні сили повідомляють про загрозу дронів-камікадзе для Харківської області. Полтавська область – загроза ударних БпЛА. БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину,
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.
– пишуть у Повітряних силах.
Де зараз летять "Шахеди"
Актуальний рух ударних БпЛА
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Оборонці неба фіксують БпЛА в напрямку Сум з північно-східного напрямку.
БпЛА в напрямку Києва з північно-східного напрямку,
БпЛА в напрямку Чернігова зі східного напрямку,
Наразі БпЛА фіксують східініше Харкова, рухається у південному напрямку.
Повітряні сили повідомляють про загрозу дронів-камікадзе для Харківської області.
Полтавська область – загроза ударних БпЛА. БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину,