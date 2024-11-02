У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: росіяни атакують "Шахедами"

Росіяни знову запустили у бік України дрони-камікадзе типу "Шахед" ввечері 2 листопада. У частині областей оголосили повітряну тривогу через загрозу.

Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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