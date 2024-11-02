У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: росіяни атакують "Шахедами"

2 листопада 2024, 20:00
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Автор: Маргарита Волошина

Росіяни знову запустили у бік України дрони-камікадзе типу "Шахед" ввечері 2 листопада. У частині областей оголосили повітряну тривогу через загрозу.

Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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20:00, 02 листопада

Оборонці неба фіксують БпЛА в напрямку Сум з північно-східного напрямку.

19:59, 02 листопада

БпЛА в напрямку Києва з північно-східного напрямку,
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.

19:57, 02 листопада

БпЛА в напрямку Чернігова зі східного напрямку,
– пишуть у Повітряних силах.

19:23, 02 листопада

Де зараз летять "Шахеди"

  • БпЛА в північній частині Сумщини, курс західний.
  • БпЛА в районі Сум, курс південний.
  • БпЛА в східній та центральній частинах Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА західніше Черкас, курс південно-західний.
  • БпЛА на межі Дніпропетровської та Запорізької областей, курс південно-західний.
18:42, 02 листопада

Актуальний рух ударних БпЛА

  • БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА в західній частині Полтавщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в районі Сум, курс південно-західний.
  • БпЛА на Харківщині, курс південний.
18:10, 02 листопада

Наразі БпЛА фіксують східініше Харкова, рухається у південному напрямку.

18:04, 02 листопада

Повітряні сили повідомляють про загрозу дронів-камікадзе для Харківської області.

16:51, 02 листопада

Полтавська область – загроза ударних БпЛА. БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину,
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.