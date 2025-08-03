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24 Канал Новини України Росія знову атакує "Шахедами": де є небезпека удару
3 серпня, 20:21
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Росія знову атакує "Шахедами": де є небезпека удару

Софія Рожик

Росія увечері 3 серпня знову запустила "Шахеди" по Україні. Повітряні сили попереджають про небезпеку.

У випадку оголошення повітряної тривоги у вашій області, негайно прямуйте в укриття! Де летять російські БпЛА слідкує 24 Канал.

Дивіться також Уважно до тривог: монітори фіксують активність російської авіації 

Де летять "Шахеди"?

 

У яких областях лунає тривога: дивіться на карті

 

20:43, 03 серпня

Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:25, 03 серпня

Ворожі БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс – південно-західний.

20:17, 03 серпня

  • Ворожі БпЛА на сході Харківщини, курс – західний,
  • на півночі Сумщини, курс – південний/південно-західний.
20:02, 03 серпня

Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:01, 03 серпня

Ворожий БпЛА у напрямку північних околиць Харкова. Залучено засоби для його збиття.

19:41, 03 серпня

Ворожий БпЛА на сході Харківщини в напрямку Печенігів. 

Можлива робота ППО.

19:12, 03 серпня

Зафіксовано додаткові пуски.

19:10, 03 серпня

Відбулися пуски Shahed-136/"Герань-2" з аеродрому Міллерово, Ростовська область.

19:08, 03 серпня

Відбулись пуски Shahed-136/"Герань-2" з аеродрому "Халіно", Курськ, а також з "Навля", Брянська область

18:47, 03 серпня

Відбулись пуски Shahed-136/"Герань-2" з полігону "Орел-Південний", Орловська область.