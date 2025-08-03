Росія увечері 3 серпня знову запустила "Шахеди" по Україні. Повітряні сили попереджають про небезпеку.

У випадку оголошення повітряної тривоги у вашій області, негайно прямуйте в укриття! Де летять російські БпЛА слідкує 24 Канал.

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Де летять "Шахеди"?

У яких областях лунає тривога: дивіться на карті