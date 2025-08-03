Росія знову атакує "Шахедами": де є небезпека удару
Росія увечері 3 серпня знову запустила "Шахеди" по Україні. Повітряні сили попереджають про небезпеку.
У випадку оголошення повітряної тривоги у вашій області, негайно прямуйте в укриття! Де летять російські БпЛА слідкує 24 Канал.
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Де летять "Шахеди"?
У яких областях лунає тривога: дивіться на карті
Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Ворожі БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс – південно-західний. Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Ворожий БпЛА у напрямку північних околиць Харкова. Залучено засоби для його збиття. Ворожий БпЛА на сході Харківщини в напрямку Печенігів. Можлива робота ППО. Зафіксовано додаткові пуски. Відбулися пуски Shahed-136/"Герань-2" з аеродрому Міллерово, Ростовська область. Відбулись пуски Shahed-136/"Герань-2" з аеродрому "Халіно", Курськ, а також з "Навля", Брянська область Відбулись пуски Shahed-136/"Герань-2" з полігону "Орел-Південний", Орловська область.
Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Ворожі БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс – південно-західний.
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Ворожий БпЛА у напрямку північних околиць Харкова. Залучено засоби для його збиття.
Ворожий БпЛА на сході Харківщини в напрямку Печенігів.
Можлива робота ППО.
Зафіксовано додаткові пуски.
Відбулися пуски Shahed-136/"Герань-2" з аеродрому Міллерово, Ростовська область.
Відбулись пуски Shahed-136/"Герань-2" з аеродрому "Халіно", Курськ, а також з "Навля", Брянська область
Відбулись пуски Shahed-136/"Герань-2" з полігону "Орел-Південний", Орловська область.