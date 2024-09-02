Росія вкотре запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожого удару

Окупаційні війська Росії продовжують тероризувати мирні міста України. Пізно ввечері 2 вересня загарбники вкотре випустили "Шахеди" по нашій країні.

Повітряна тривога поширилась вже в декількох регіонах. 24 Канал закликає жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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