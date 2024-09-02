Росія вкотре запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожого удару
Окупаційні війська Росії продовжують тероризувати мирні міста України. Пізно ввечері 2 вересня загарбники вкотре випустили "Шахеди" по нашій країні.
Повітряна тривога поширилась вже в декількох регіонах. 24 Канал закликає жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Куди рухаються ворожі ударні БпЛА
Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА. Чергова група ворожих БпЛА на Сумщині рухаються у напрямку Чернігівщини. В напрямку Чернігівської області групи ударних БпЛА з Сумщини. Група "Шахедів" спостерігається у Сумській області, рухаються у західному напрямку.
Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Чергова група ворожих БпЛА на Сумщині рухаються у напрямку Чернігівщини.
В напрямку Чернігівської області групи ударних БпЛА з Сумщини.
Група "Шахедів" спостерігається у Сумській області, рухаються у західному напрямку.