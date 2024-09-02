Росія вкотре запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожого удару

2 вересня 2024, 23:39
Читать новость на русском
Автор: Ірина Марціяш

Окупаційні війська Росії продовжують тероризувати мирні міста України. Пізно ввечері 2 вересня загарбники вкотре випустили "Шахеди" по нашій країні.

Повітряна тривога поширилась вже в декількох регіонах. 24 Канал закликає жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також У Запоріжжі чули вибух

Куди рухаються ворожі ударні БпЛА

23:35, 02 вересня

Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА.

23:01, 02 вересня

Чергова група ворожих БпЛА на Сумщині рухаються у напрямку Чернігівщини.

22:48, 02 вересня

В напрямку Чернігівської області групи ударних БпЛА з Сумщини.

22:38, 02 вересня

Група "Шахедів" спостерігається у Сумській області, рухаються у західному напрямку.