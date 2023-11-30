Росіяни вночі запустили 20 "Шахедів": прикордонники показали, як збивали дрони

Російські військові щоденно запускають свої дрони-камікадзе, щоб атакувати Україну. У ніч проти 30 листопада прикордонники працювали над збиванням "Шахедів".

А вже ввечері 30 листопада виклали відео. На ньому можна побачити бойову роботу по іранських дронах-камікадзе, якими ворог атакує нашу державу.

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Збивати "Шахеди" вночі – справа непроста

Російські загарбники навмисне б'ють "Шахедами" вночі, щоб їх було ще складніше виявляти. Ба більше, останнім часом можна побачити, що ворог використовує пофарбовані темною фарбою дрони-камікадзе. Як хизуються самі окупанти, це буцімто зробить практично неможливим їх збивання. Але реальність інша – дрони знищують, хоч як би це складно не було.

Як прикордонники вночі збивають "Шахеди": дивіться відео

Уночі знищили 14 "Шахедів"

У Повітряних силах зранку повідомили, що у ніч проти 30 листопада російські військові атакували 20 дронами-камікадзе. Ворог запустив ударні безпілотники з двох напрямків: окупованого Криму та Приморсько-Ахтарська. Також ворог ударив по Донеччині вісьмома зенітними керованими ракетами С-300.

Щоб збивати повітряні цілі залучали винищувачі, зенітні ракетні підрозділи, а також мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

За результатами бойової роботи вдалося знищити 14 ударних БпЛА. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних, а також центральних областях нашої держави.

Окупанти запустили "Шахеди" ввечері 30 листопада