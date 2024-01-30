Уламки "Шахеда" впали на вантажівку на Миколаївщині: авто загорілося, у водія травма голови

30 січня 2024, 08:46
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Джерело:

Миколаївська ОВА

Під час нічної атаки "Шахедами" у Миколаївській області працювала ППО. На жаль, один чоловік зазнав поранення.

У Миколаївській ОВА повідомили, що під час атаки "Шахеда" поранився чоловік.

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Наслідки атаки "Шахедами" у Миколаївській області

У ніч на 30 січня сили ППО у Миколаївській області збили "Шахед". Внаслідок падіння уламків зайнявся вантажний автомобіль, який перевозив насіння соняшника. На місці почалась пожежа. 

Водій зазнав черепно-мозкової травми. Його госпіталізували до лікарні – стан постраждалого наразі стабільний. 

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на площі 70 квадратних метрів. Водій транспортного засобу із травмами госпіталізований до лікарні,
– додали в ДСНС.

В ОВА додали, що ворог знову обстріляв з артилерії населені пункти Куцурубської громади. На щастя, постраждалих немає.

Що відомо про нічну атаку

  • У ніч на 30 січня 2024 року Росія атакувала Україну 35-ма ударними БпЛА типу "Шахед" з трьох напрямків.
  • Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 15 ворожих БпЛА. Їх збивали у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.
  • Також відомо, що вибухи лунали у Полтавській області.
  • У Повітряних Силах зауважили, що частину ударних БпЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з Росією.
  • Крім цього, ворог завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 по Донеччині.

Автор: Анастасія Кушпіт