Уламки "Шахеда" впали на вантажівку на Миколаївщині: авто загорілося, у водія травма голови

Під час нічної атаки "Шахедами" у Миколаївській області працювала ППО. На жаль, один чоловік зазнав поранення.

У Миколаївській ОВА повідомили, що під час атаки "Шахеда" поранився чоловік.

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Наслідки атаки "Шахедами" у Миколаївській області

У ніч на 30 січня сили ППО у Миколаївській області збили "Шахед". Внаслідок падіння уламків зайнявся вантажний автомобіль, який перевозив насіння соняшника. На місці почалась пожежа.

Водій зазнав черепно-мозкової травми. Його госпіталізували до лікарні – стан постраждалого наразі стабільний.

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на площі 70 квадратних метрів. Водій транспортного засобу із травмами госпіталізований до лікарні,

– додали в ДСНС.

В ОВА додали, що ворог знову обстріляв з артилерії населені пункти Куцурубської громади. На щастя, постраждалих немає.

Що відомо про нічну атаку