Уламки "Шахеда" впали на вантажівку на Миколаївщині: авто загорілося, у водія травма голови
Джерело:Миколаївська ОВА
Під час нічної атаки "Шахедами" у Миколаївській області працювала ППО. На жаль, один чоловік зазнав поранення.
У Миколаївській ОВА повідомили, що під час атаки "Шахеда" поранився чоловік.
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Наслідки атаки "Шахедами" у Миколаївській області
У ніч на 30 січня сили ППО у Миколаївській області збили "Шахед". Внаслідок падіння уламків зайнявся вантажний автомобіль, який перевозив насіння соняшника. На місці почалась пожежа.
Водій зазнав черепно-мозкової травми. Його госпіталізували до лікарні – стан постраждалого наразі стабільний.
Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на площі 70 квадратних метрів. Водій транспортного засобу із травмами госпіталізований до лікарні,
– додали в ДСНС.
В ОВА додали, що ворог знову обстріляв з артилерії населені пункти Куцурубської громади. На щастя, постраждалих немає.
Що відомо про нічну атаку
- У ніч на 30 січня 2024 року Росія атакувала Україну 35-ма ударними БпЛА типу "Шахед" з трьох напрямків.
- Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 15 ворожих БпЛА. Їх збивали у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.
- Також відомо, що вибухи лунали у Полтавській області.
- У Повітряних Силах зауважили, що частину ударних БпЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з Росією.
- Крім цього, ворог завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 по Донеччині.