Росія знову запустила "Шахеди": які області під загрозою

30 жовтня 2024, 19:04
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Автор: Софія Рожик

Російська армія продовжує тероризувати Україну. Увечері 30 жовтня ворог знову запустив "Шахеди".

Якщо у вашій області оголошена тривога, негайно прямуйте в укриття цивільного захисту. Куди рухаються ворожі безпілотники, слідкуйте на 24 Каналі.

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20:06, 30 жовтня

Ракета на Покровськ,
– ПС.

20:06, 30 жовтня

Одещина знаходиться під масовим ракетним обстрілом.

19:53, 30 жовтня

Ракети на південь Одещини,
– Повітряні сили.

19:52, 30 жовтня

  • "Шахеди" з півночі Харківщини летять в напрямку Харкова,
  • на півдні – курсом на Дніпропетровщину,
  • на півдні Полтавщини в районі Кременчука,
  • на сході Полтавщини – курсом на захід,
  • на півночі та центрі Дніпропетровщини – курсом на південь,
  • на сході Кіровоградщини – курсом на південний захід.
19:42, 30 жовтня

Моніторингові канали повідомляли про ціль у напрямку Одеси та області.

Згодом стало відомо, що ціль припинила своє існування.

19:24, 30 жовтня

ПС повідомили, що спостерігається значна активність російської тактичної авіації на півдні.

Тому є загроза застосування авіаційних засобів ураження для південних регіонів України.

19:12, 30 жовтня

БпЛа з Полтавщини рухаються на Кіровоградщину,
– Повітряні сили.

19:09, 30 жовтня

Актуальна карта повітряних тривог

19:08, 30 жовтня

Повітряні сили попереджають про "Шахеди" в районі Харкова.

Тим часом БпЛа з Дніпропетровщини тримають курс на Запоріжжя.

19:07, 30 жовтня

У Дніпрі та Павлограді чули вибухи.

19:05, 30 жовтня

  •  "Шахеди" на Харківщині продовжують рух на південний захід,
  • на півдні Полтавщини – курсом на Кременчук,
  • БпЛа з півдня Харківщини – на Донеччину.
19:05, 30 жовтня

"Шахеди" зафіксували в районі Дніпра та Павлограда, а також Полтави.

18:36, 30 жовтня

  • "Шахеди" на півночі Харківщини рухаються курсом на південний захід,
  • на півдні Харківщини – курсом на Дніпропетровщину,
  • БпЛа в районі Полтави – курсом на південь.
  • БпЛа на півночі Дніпропетровщини – у напрямку Дніпра.
18:31, 30 жовтня

Повітряні сили попередили Харківську, Полтавську та Дніпропетровську області про загроза застосування ударних БпЛа.