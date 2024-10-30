Росія знову запустила "Шахеди": які області під загрозою
Російська армія продовжує тероризувати Україну. Увечері 30 жовтня ворог знову запустив "Шахеди".
Якщо у вашій області оголошена тривога, негайно прямуйте в укриття цивільного захисту. Куди рухаються ворожі безпілотники, слідкуйте на 24 Каналі.
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Ракета на Покровськ, Одещина знаходиться під масовим ракетним обстрілом. Ракети на південь Одещини, Моніторингові канали повідомляли про ціль у напрямку Одеси та області. Згодом стало відомо, що ціль припинила своє існування. ПС повідомили, що спостерігається значна активність російської тактичної авіації на півдні. Тому є загроза застосування авіаційних засобів ураження для південних регіонів України. БпЛа з Полтавщини рухаються на Кіровоградщину, Повітряні сили попереджають про "Шахеди" в районі Харкова. Тим часом БпЛа з Дніпропетровщини тримають курс на Запоріжжя. У Дніпрі та Павлограді чули вибухи. "Шахеди" зафіксували в районі Дніпра та Павлограда, а також Полтави. Повітряні сили попередили Харківську, Полтавську та Дніпропетровську області про загроза застосування ударних БпЛа.
– ПС.
– Повітряні сили.
– Повітряні сили.
Актуальна карта повітряних тривог
Ракета на Покровськ,
Одещина знаходиться під масовим ракетним обстрілом.
Ракети на південь Одещини,
Моніторингові канали повідомляли про ціль у напрямку Одеси та області.
Згодом стало відомо, що ціль припинила своє існування.
ПС повідомили, що спостерігається значна активність російської тактичної авіації на півдні.
Тому є загроза застосування авіаційних засобів ураження для південних регіонів України.
БпЛа з Полтавщини рухаються на Кіровоградщину,
Повітряні сили попереджають про "Шахеди" в районі Харкова.
Тим часом БпЛа з Дніпропетровщини тримають курс на Запоріжжя.
У Дніпрі та Павлограді чули вибухи.
"Шахеди" зафіксували в районі Дніпра та Павлограда, а також Полтави.
Повітряні сили попередили Харківську, Полтавську та Дніпропетровську області про загроза застосування ударних БпЛа.