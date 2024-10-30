Росія знову запустила "Шахеди": які області під загрозою

Російська армія продовжує тероризувати Україну. Увечері 30 жовтня ворог знову запустив "Шахеди".

Якщо у вашій області оголошена тривога, негайно прямуйте в укриття цивільного захисту. Куди рухаються ворожі безпілотники, слідкуйте на 24 Каналі.

Дивіться також У Росії "перегрів" економіки: чи є в Путіна ресурси продовжувати війну