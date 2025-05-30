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24 Канал Новини України Росія запустила "Шахеди" по Україні: де існує загроза через дрони
30 травня, 23:42
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Росія запустила "Шахеди" по Україні: де існує загроза через дрони

Дар'я Смородська

Увечері 30 травня в кількох областях України було оголошено повітряну тривогу через застосування ворогом "Шахедів". Групи російських БпЛА рухаються територією держави.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Ми повідомляємо про рух ворожих дронів та небезпеку для областей України. У разі загрози потурбуйтеся про свою безпеку.

Нагадаємо, минулої ночі українська ППО знищила 56 дронів типу "Шахед" над Україною.

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Де летять "Шахеди"

 

Повітряна тривога в Україні: дивіться карту

00:05, 31 травня

  • Група БпЛА на півночі Херсонщини продовжує рух на північний захід.
  • Нова група "Шахедів" на Херсонщині курсом на Миколаївщину.
  • Група БпЛА на Харківщині в західному напрямку.
23:38, 30 травня

Нова група ворожих БпЛА на півночі Херсонської області курсом на Миколаївську.

23:27, 30 травня

Харківська область – загроза ворожих ударних БпЛА з Луганщини.