Росія випустила "Шахеди" у новорічну ніч: для яких регіонів є загроза
Навіть у новорічну ніч російські війська продовжують тероризувати мирні міста України "Шахедами". Через це в низці областей оголошено повітряну тривогу.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття.
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Де зараз ворожі "Шахеди"
Ворожі БпЛА з Херсонської у напрямку Миколаївської області, курс – північно-західний. Миколаївська, Херсонська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Відбій загрози. Ворожі ударні БпЛА у напрямку Запоріжжя з південного сходу. Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Ворожі БпЛА з Херсонської у напрямку Миколаївської області, курс – північно-західний.
Миколаївська, Херсонська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Відбій загрози.
Ворожі ударні БпЛА у напрямку Запоріжжя з південного сходу.
Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.