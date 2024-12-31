Росія випустила "Шахеди" у новорічну ніч: для яких регіонів є загроза

Навіть у новорічну ніч російські війська продовжують тероризувати мирні міста України "Шахедами". Через це в низці областей оголошено повітряну тривогу.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття.

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Де зараз ворожі "Шахеди"