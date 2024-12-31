Росія випустила "Шахеди" у новорічну ніч: для яких регіонів є загроза

31 грудня 2024, 21:36
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Автор: Ярослав Погончук

Навіть у новорічну ніч російські війська продовжують тероризувати мирні міста України "Шахедами". Через це в низці областей оголошено повітряну тривогу.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття.

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Де зараз ворожі "Шахеди"

21:38, 31 грудня

Ворожі БпЛА з Херсонської у напрямку Миколаївської області, курс – північно-західний.

21:37, 31 грудня

Миколаївська, Херсонська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

21:09, 31 грудня

Відбій загрози.

20:53, 31 грудня

Ворожі ударні БпЛА у напрямку Запоріжжя з південного сходу.

20:21, 31 грудня

Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.