Росія знову запустила "Шахеди": які області під загрозою

Росія продовжує тероризувати Україну обстрілами. Увечері 4 грудня країна-агресорка знову запустила "Шахеди".

Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, то пройдіть в укриття. Куди рухаються ворожі безпілотники, слідкуйте на 24 Каналі.

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Де летять "Шахеди"