Росія знову запустила "Шахеди": які області під загрозою

4 грудня 2024, 20:44
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Автор: Софія Рожик

Росія продовжує тероризувати Україну обстрілами. Увечері 4 грудня країна-агресорка знову запустила "Шахеди".

Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, то пройдіть в укриття. Куди рухаються ворожі безпілотники, слідкуйте на 24 Каналі.

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Де летять "Шахеди"

 

 

21:31, 04 грудня

Знову групи БпЛА на Сумщині, курс південно-західний та південний.

20:50, 04 грудня

Нові ворожі БпЛА на сході Сумської області. Курс – західний, південно-західний.

20:31, 04 грудня

Група БпЛА на півночі Сумської області рухається південно-західним курсом.

20:14, 04 грудня

Загроза застосування ворожих ударних БпЛА для Сумської області,
– Повітряні сили.