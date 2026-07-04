"Шахеди" знову атакують Україну: для яких міст є загроза

Увечері 4 липня Росія запустила по Україні ударні безпілотники. Для низки областей оголосили повітряну тривогу.

Останнім часом Росія дедалі частіше використовує для ударів по Україні реактивні "Шахеди". Цього вечора окупанти теж їх запустили.

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