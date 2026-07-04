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24 Канал Новини України "Шахеди" знову атакують Україну: для яких міст є загроза
4 липня, 21:33
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Оновлено - 21:45, 4 липня

"Шахеди" знову атакують Україну: для яких міст є загроза

Анастасія Колеснікова

Увечері 4 липня Росія запустила по Україні ударні безпілотники. Для низки областей оголосили повітряну тривогу.

Останнім часом Росія дедалі частіше використовує для ударів по Україні реактивні "Шахеди". Цього вечора окупанти теж їх запустили.

Дивіться також Окупанти завдали удару по одній з найстаріших історичних споруд Запоріжжя 

Де пролітають ворожі дрони, і лунають вибухи?

Де є загроза дронів: дивіться на карті

 

20:54, 04 липня

Реактивні БпЛА на Запоріжжі – курсом на Дніпропетровщину (Томаківка/Марганець).

20:29, 04 липня

Миколаїв – БпЛА в напрямку міста.

20:03, 04 липня

Група БпЛА з Чорного моря у напрямку Миколаївщини.

 

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