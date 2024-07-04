Росія знову запустила "Шахеди": де є загроза ворожого удару

4 липня 2024, 00:00
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У ніч проти 4 липня окупанти вкотре запустили у бік України дрони-камікадзе. У декількох областях оголошено повітряну тривогу.

Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях під час повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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00:28, 04 липня

Ще групи БпЛА з Курської області через Сумську-Чернігівську області, західним/південно-західним курсом,
– зазначили у Повітряних силах.

00:26, 04 липня

Станом на зараз повітряну тривогу оголошено у Київській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

23:49, 03 липня

За даними Повітряних сил, нова група БпЛА заходить на Сумщину з Курської області.

Фіксується БпЛА в східній частині Чернігівської області – курс західний.

23:30, 03 липня

БпЛА на Сумщині в напрямку Конотопа,
– написали у Повітряних силах.

23:26, 03 липня

Повітряні сили повідомляють про загрозу ударних БпЛА для Сумської та Чернігівської областей.

Автор: Маргарита Волошина