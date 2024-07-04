Росія знову запустила "Шахеди": де є загроза ворожого удару

У ніч проти 4 липня окупанти вкотре запустили у бік України дрони-камікадзе. У декількох областях оголошено повітряну тривогу.

Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях під час повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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