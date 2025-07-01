Майстерне збиття "Шахеда" над Києвом: ЗСУ показали унікальний кадр

Уночі 4 липня Київ вкотре зазнав масованої комбінованої атаки. Місто атакували десятки ударних дронів та ракет різних типів.

Внаслідок ворожої атаки у місті спалахнуло багато пожеж. Є пошкодження низки цивільних об'єктів. Також відомо про десятки поранених і 2 загиблих, передає 24 Канал.

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Влучно в ціль

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, до збиття ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зокрема, на рахунку операторів дронів-перехоплювачів десятки збитих "Шахедів".

Сухопутні війська тим часом показали унікальні кадри майстерної роботи навідника 23-мм спареної зенітної установки Окремої президентської бригади.

Йому знадобилося лише три черги, щоб уразити ворожий дрон Shahed над Києвом. У ніч на 4 липня розрахунок навідника збив дві цілі,

– йдеться у повідомленні військових.

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До слова, нічна атака 4 липня встановила новий антирекорд за кількістю запущених ворогом "Шахедів". 330 ударних дронів атакували Україну.