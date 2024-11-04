Росія атакувала Київщину "Шахедами": які наслідки атаки

Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили загрози для неї. Зокрема, під ударом опинилась Київська область.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів про наслідки ворожої атаки на Київщину. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Київську обласну військові адміністрацію.

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Влучань немає

Сили протиповітряної оборони Київської області відбили чергову атаку ворожих БпЛА. Там є збиті цілі.

На щастя, постраждалих серед населення немає.

Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено,

– мовиться в повідомленні.

Водночас внаслідок падіння збитих ворожих цілей в одному з районів сталося загоряння трав'яного настилу. Пожежа ліквідована.



Росія також спрямувала БпЛА на столицю, проте там також всі цілі були збиті протиповітряною обороною. Проте зафіксовано падіння уламків у Деснянському та Оболонському районах. Там зафіксовані локальні пожежі – горіла трава та підстилка. Постраждалих та руйнувань немає.