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24 Канал Новини України Україна під атакою ворожих "Шахедів": в яких областях існує небезпека
5 березня, 22:24
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Україна під атакою ворожих "Шахедів": в яких областях існує небезпека

Дар'я Смородська

Черговий вечір, коли Росія атакує територію України дронами-камікадзе. У низці областей оголошено повітряну тривогу через небезпеку застосування "Шахедів".

Про те, де пролітають ворожі БпЛА, розповідає 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Не нехтуйте безпекою та бережіть себе!

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23:03, 05 березня

Групи ударних БпЛА на Дніпропетровщині рухаються в південному напрямку.

22:40, 05 березня

Групи ударних БпЛА на Полтавщині рухаються в південному та східному напрямках.

22:04, 05 березня

Група ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини.

21:57, 05 березня

Групи ударних БпЛА на півночі Полтавщини рухаються в південному напрямку.

21:41, 05 березня

Група ударних БпЛА на Сумщині рухається в південному напрямку.

21:32, 05 березня

Група ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.