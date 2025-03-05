Україна під атакою ворожих "Шахедів": в яких областях існує небезпека
Черговий вечір, коли Росія атакує територію України дронами-камікадзе. У низці областей оголошено повітряну тривогу через небезпеку застосування "Шахедів".
Про те, де пролітають ворожі БпЛА, розповідає 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Не нехтуйте безпекою та бережіть себе!
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Групи ударних БпЛА на Дніпропетровщині рухаються в південному напрямку. Групи ударних БпЛА на Полтавщині рухаються в південному та східному напрямках. Група ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини. Групи ударних БпЛА на півночі Полтавщини рухаються в південному напрямку. Група ударних БпЛА на Сумщині рухається в південному напрямку. Група ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.
Групи ударних БпЛА на Дніпропетровщині рухаються в південному напрямку.
Групи ударних БпЛА на Полтавщині рухаються в південному та східному напрямках.
Група ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини.
Групи ударних БпЛА на півночі Полтавщини рухаються в південному напрямку.
Група ударних БпЛА на Сумщині рухається в південному напрямку.
Група ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.