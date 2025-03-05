Україна під атакою ворожих "Шахедів": в яких областях існує небезпека

Черговий вечір, коли Росія атакує територію України дронами-камікадзе. У низці областей оголошено повітряну тривогу через небезпеку застосування "Шахедів".

Про те, де пролітають ворожі БпЛА, розповідає 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Не нехтуйте безпекою та бережіть себе!

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