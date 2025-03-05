Посилки на мільйон гривень стали попелом: Росія знищила відділення Нової пошти на Одещині

Окупанти кілька днів поспіль тероризують Одесу та область. Цього разу ворогові вдалося знищити відділення Нової пошти.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Нової пошти.

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Росія знищила відділення НП на Одещині

Як повідомили в компанії, у ніч проти 5 березня ворог завдав масованого удару.

Один із "Шахедів" зруйнував наше відділення у передмісті Одеси. На щастя, ніхто не постраждав. На місці вже працює мобільне відділення, тож клієнти можуть робити відправки,

– сказано в дописі.

Фото та відео з місця страшні. Будівля вигоріла вщент.

Росія знищила відділення пошти на Одещині / Фото Нової пошти

Дивіться відео наслідків російської атаки по відділенню Нової пошти на Одещині:

Як повідомили в компанії, на момент удару у відділенні було 606 посилок загальною оголошеною вартістю понад мільйон гривень. Усе це окупанти перетворили на попіл.

"Нова пошта компенсує втрату відправлень клієнтам. Найближчим часом зв'яжемося з вами та повідомимо деталі щодо відшкодування", – обіцяють у компанії.

Унаслідок атаки по Одещині є загиблий

Окрім НП, унаслідок атаки постраждали близько 20 будівель.

Вибуховою хвилею пошкоджено відділення "Нової пошти", приватну лабораторію та продовольчий цех, де виготовляли напівфабрикати. Вогнем знищено все приладдя. Горів і зоомагазин, руйнування є й на інших магазинах та кафе поруч з епіцентром вибуху,

– деталізують журналісти "Думської".

Багато загорянь були масштабними. 77-річний житель села Лиманка помер внаслідок уламкових поранень. На ранок в Одесі відновили тепло- та водопостачання, енергетики ще працюють.

