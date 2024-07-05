Над Черкащиною вночі збили 2 ворожі "Шахеди"

Росія вночі проти 5 липня запускала по Україні ударні дрони типу "Шахед". Зокрема, два безпілотники вдалося збити над Черкаською областю.

Вночі Росія атакувала також Київську область. У Черкаській ОВА розповіли деталі нічної тривоги.

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Працювали сили ППО

Очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець розповів, що тривога вночі проти 5 липня тривала три години. Він також наголосив, що, на щастя, обійшлося без влучань.

Дякуємо за це нашим оборонцям. На їхньому рахунку – знищені два ворожі "Шахеди",

– зазначив він.

Крім цього, Табурець також розповів і про ранкову тривогу, яку оголошували в регіоні. Вона також минула спокійно.

Вночі росіяни запустили по Україні 32 ударних дрони типу "Шахед". У Повітряних силах розповіли, що вдалося знищити усі. Тривогу в Україні через ймовірну атаку дронів-камікадзе типу "Шахед" оголосили орієнтовно о 22:30 4 липня. Небезпека продовжувалась до 5:14 5 липня.