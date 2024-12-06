Росія запустила "Шахеди": ударні безпілотники прямують на Захід, на Київщині теж тривога
Майже щоночі ворог запускає "Шахеди", а останнім часом дрони літають і вдень. Так було і 6 грудня, на День ЗСУ та на Миколая. Наприклад, удень безпілотники заходили на Сумщину. 24 Канал розкаже, де зараз тривога через атаку БпЛА.
На Миколая Росія обстріляла Кривий Ріг і Запоріжжя. В обох містах більшає поранених, є загиблі. Діти також у лікарнях із травмами. Ворог декларує бажання миру та називає українців своїми братами – а насправді вбиває нас.
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Де тривога увечері 6 грудня та вночі 7 грудня
Тривога на Київщині – в столиці поки тихо. "Шахеди" на Умань зі сходу! Група "Шахедів" з півдня наближається до Очакова – ПС. Перша група "Шахедів" з Чорного моря наближається до Одещини, в районі Затоки. "Шахеди" з Херсонщини полетіли на Дніпропетровщину, а відтак на Кіровоградщину. У Кривому Розі пролунали вибухи – попередньо, робота ППО.
Де летять дрони – інформація від ПС
Тривога шириться на Захід
ПС інформує про рух "Шахедів"
Де летять дрони
Де зараз тривога
ПС про рух дронів-камікадзе
Тривога на Київщині – в столиці поки тихо.
"Шахеди" на Умань зі сходу!
Група "Шахедів" з півдня наближається до Очакова – ПС.
Перша група "Шахедів" з Чорного моря наближається до Одещини, в районі Затоки.
"Шахеди" з Херсонщини полетіли на Дніпропетровщину, а відтак на Кіровоградщину.
У Кривому Розі пролунали вибухи – попередньо, робота ППО.