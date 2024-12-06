Росія запустила "Шахеди": ударні безпілотники прямують на Захід, на Київщині теж тривога

6 грудня 2024, 23:39
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Автор: Ірина Чеботнікова

Майже щоночі ворог запускає "Шахеди", а останнім часом дрони літають і вдень. Так було і 6 грудня, на День ЗСУ та на Миколая. Наприклад, удень безпілотники заходили на Сумщину. 24 Канал розкаже, де зараз тривога через атаку БпЛА.

На Миколая Росія обстріляла Кривий Ріг і Запоріжжя. В обох містах більшає поранених, є загиблі. Діти також у лікарнях із травмами. Ворог декларує бажання миру та називає українців своїми братами – а насправді вбиває нас. 

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Де тривога увечері 6 грудня та вночі 7 грудня

23:54, 06 грудня

Тривога на Київщині – в столиці поки тихо.

23:48, 06 грудня

"Шахеди" на Умань зі сходу!

23:41, 06 грудня

Де летять дрони – інформація від ПС

  • "Шахеди" на півночі Полтавщини курсом на Сумщину.
  • "Шахеди" з Кіровоградщини на Черкащину!
  • Група "Шахедів" у центрі Одещини, курс на південь.
  • Група "Шахедів" на півночі Одещини, курс на Вінниччину.
23:36, 06 грудня

Тривога шириться на Захід

23:19, 06 грудня

ПС інформує про рух "Шахедів"

  • "Шахеди" на півночі Полтавщини курсом на північний схід.
  • Група "Шахедів" на межі Миколаївщини та Кіровоградщини тримає курс на північ.
  • Група "Шахедів" на півночі Одещини рухається уздовж кордону з Молдовою на північний захід.
  • "Шахеди" на півдні Миколаївщини рухаються уздовж Тилігульського лиману на північний захід.
22:44, 06 грудня

Група "Шахедів" з півдня наближається до Очакова – ПС.

22:42, 06 грудня

Де летять дрони

  • "Шахеди" на півдні Полтавщини курсом на Миргород.
  • Група "Шахедів" у центрі Миколаївщини курс на захід.
  • Група "Шахедів" на Одещині, південніше Білгород-Дністровського курсом на північний захід.
  • Нова група "Шахедів" з Чорного моря наближається до Одещини, в районі Затоки!
22:33, 06 грудня

Де зараз тривога

22:29, 06 грудня

Перша група "Шахедів" з Чорного моря наближається до Одещини, в районі Затоки.

22:11, 06 грудня

ПС про рух дронів-камікадзе

  • "Шахеди" на сході Кіровоградщини продовжують рух на північ.
  • Нова група "Шахедів" з Херсонщини на Миколаївщину.
  • Група "Шахедів" над акваторією Чорного моря курсом на Одещину.
     
21:54, 06 грудня

"Шахеди" з Херсонщини полетіли на Дніпропетровщину, а відтак на Кіровоградщину.

21:54, 06 грудня

У Кривому Розі пролунали вибухи – попередньо, робота ППО.