Росія запустила "Шахеди": ударні безпілотники прямують на Захід, на Київщині теж тривога

Майже щоночі ворог запускає "Шахеди", а останнім часом дрони літають і вдень. Так було і 6 грудня, на День ЗСУ та на Миколая. Наприклад, удень безпілотники заходили на Сумщину. 24 Канал розкаже, де зараз тривога через атаку БпЛА.

На Миколая Росія обстріляла Кривий Ріг і Запоріжжя. В обох містах більшає поранених, є загиблі. Діти також у лікарнях із травмами. Ворог декларує бажання миру та називає українців своїми братами – а насправді вбиває нас.

Дивіться також "Слова з Росії нічого не значать": Зеленський прокоментував удари по Запоріжжю та Кривому Рогу

Де тривога увечері 6 грудня та вночі 7 грудня