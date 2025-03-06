Нічна атака "Шахедами", вибухи лунали в декількох областях: хронологія 1107 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1107 день. Країна-агресорка не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. Сили оборони продовжують давати відсіч по всій лінії фронту.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 6 березня, повідомляє 24 Канал.

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