Били по цивільній інфраструктурі, порту та ТЦК: усе про терор "Шахедами" 6 липня
У ніч на 6 липня російські війська вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Під основним ударом ворожих "Шахедів" опинилася Миколаївщина та Полтавщина.
Що відомо про нічний терор "Шахедами" та наслідки обстрілу – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Вночі 6 липня росіяни запустили БпЛА
Через атаку в Миколаєві пошкоджено 10 житлових будинків, заклад харчування та банк, наразі там тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Серед поранених – 31-річна жінка у стані середньої тяжкості, яку госпіталізували, а також 35-річний чоловік, якому надали медичну допомогу на місці. Окрім того, рятувальники гасили 2 пожежі, що виникли у приватному секторі міста: нежитлового двоповерхового будинку (площею 50 квадратних метрів) і покрівлі іншого житлового будинку (площею 20 квадратних метрів). У ДСНС повідомили, що вночі ворог вдарив по Харкову за допомогою БпЛА. Після прибуття рятувальників на місце пожежі, окупанти завдали повторного удару. Особовий склад не постраждав – вогнеборці вчасно спустилися в укриття. Внаслідок обстрілу було пошкоджено пожежну автоцистерну. У Херсоні після ворожого обстрілу на території автозаправної станції виникла пожежа. Під час її гасіння ворог цілеспрямовано атакував рятувальників повторно. На щастя, особовий склад та цивільні не постраждали. Близько 9:35 ворог атакував безпілотниками Кременчук на Полтавщині. У Сухопутних військах повідомили, що внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч. За інформацією Сил оборони, поранених та загиблих серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП немає. На місці працюють екстрені служби. Віталій Кім повідомив, що під ворожим ударом була портова інфраструктура Миколаєва. Внаслідок атаки пошкоджено склади та електромережі. Постраждалих немає, Уночі ударів зазнав і Миколаївський район – там дрони атакували Коблівську громаду. Унаслідок обстрілу в Рибаківці було пошкоджено 13 приватних будинків, кілька будівель на території баз відпочинку, приміщення відділення "Укрпошти" та магазин. Також пошкоджено лінію електропередач – наразі без світла 531 абонент. Цієї ночі ворог вдарив по Запоріжжю та району 6 "Шахедами". Пошкоджені складські приміщення та сільгосптехніка на фермерських господарствах, також частково зруйнована будівля приватного підприємства. За даними Запорізької ОВА, внаслідок атаки росіян зазнала поранень 89-річна жінка, їй надали необхідну допомогу. Цієї ночі під ударом опинився Вишгородський район Київської області. Внаслідок обстрілу постраждали три людини. Це 35-річний чоловік з осколковим пораненням спини, рук і ніг, а також 79-річна жінка та 75-річний чоловік з гострою реакцією на стрес. Усім постраждалим оперативно надали медичну допомогу. Внаслідок атаки було пошкоджено два багатоповерхові будинки, знищено вогнем чотири гаражі та один автомобіль. Ще три транспортні засоби зазнали пошкоджень. У приватному секторі пошкоджено будинки та господарські споруди, а також спалахнула пожежа на складському приміщенні. Вночі 6 липня Олег Синєгубов повідомив, що, за попередньою інформацією, удари було завдано по Шевченківському району Харкова. На місцях влучань виникли пожежі. Ще один ворожий удар зафіксували в Новобаварському районі міста. Внаслідок атаки на Новобаварський район міста Харкова постраждала 46-річна жінка. Наразі їй надається вся необхідна медична допомога, Також відомо, що дитина зазнала гострої реакції на стрес. За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 19 локаціях, а також падіння збитих – ще на 2 локаціях. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч на 6 липня росіяни застосували 4 зенітні керовані ракети С-300 із Курської області та 157 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 117 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни, 98 було збито вогневими засобами ураження, ще 19 – локаційно втрачено/подавлено РЕБ.
У Миколаєві є постраждалі
Окупанти вдарили по рятувальниках у Харкові та Херсоні
У Кременчуці ворог вдарив по будівлі ТЦК та СП
Росіяни масовано атакували Миколаїв
– додав очільник ОВА.
"Шахеди" атакували Запоріжжя та район
Під обстрілом опинилася й Київщина
Ворог завдав удару по Харкову
– написав очільник Харківської ОВА.
Скільки "Шахедів" росіяни запустили вночі
– йдеться в повідомленні.
Через атаку в Миколаєві пошкоджено 10 житлових будинків, заклад харчування та банк, наразі там тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.
Серед поранених – 31-річна жінка у стані середньої тяжкості, яку госпіталізували, а також 35-річний чоловік, якому надали медичну допомогу на місці.
Окрім того, рятувальники гасили 2 пожежі, що виникли у приватному секторі міста: нежитлового двоповерхового будинку (площею 50 квадратних метрів) і покрівлі іншого житлового будинку (площею 20 квадратних метрів).
У ДСНС повідомили, що вночі ворог вдарив по Харкову за допомогою БпЛА. Після прибуття рятувальників на місце пожежі, окупанти завдали повторного удару. Особовий склад не постраждав – вогнеборці вчасно спустилися в укриття. Внаслідок обстрілу було пошкоджено пожежну автоцистерну.
У Херсоні після ворожого обстрілу на території автозаправної станції виникла пожежа. Під час її гасіння ворог цілеспрямовано атакував рятувальників повторно. На щастя, особовий склад та цивільні не постраждали.
Близько 9:35 ворог атакував безпілотниками Кременчук на Полтавщині.
У Сухопутних військах повідомили, що внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч.
За інформацією Сил оборони, поранених та загиблих серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП немає. На місці працюють екстрені служби.
Віталій Кім повідомив, що під ворожим ударом була портова інфраструктура Миколаєва.
Внаслідок атаки пошкоджено склади та електромережі. Постраждалих немає,
Уночі ударів зазнав і Миколаївський район – там дрони атакували Коблівську громаду. Унаслідок обстрілу в Рибаківці було пошкоджено 13 приватних будинків, кілька будівель на території баз відпочинку, приміщення відділення "Укрпошти" та магазин.
Також пошкоджено лінію електропередач – наразі без світла 531 абонент.
Цієї ночі ворог вдарив по Запоріжжю та району 6 "Шахедами". Пошкоджені складські приміщення та сільгосптехніка на фермерських господарствах, також частково зруйнована будівля приватного підприємства.
За даними Запорізької ОВА, внаслідок атаки росіян зазнала поранень 89-річна жінка, їй надали необхідну допомогу.
Цієї ночі під ударом опинився Вишгородський район Київської області.
Внаслідок обстрілу постраждали три людини. Це 35-річний чоловік з осколковим пораненням спини, рук і ніг, а також 79-річна жінка та 75-річний чоловік з гострою реакцією на стрес. Усім постраждалим оперативно надали медичну допомогу.
Внаслідок атаки було пошкоджено два багатоповерхові будинки, знищено вогнем чотири гаражі та один автомобіль. Ще три транспортні засоби зазнали пошкоджень. У приватному секторі пошкоджено будинки та господарські споруди, а також спалахнула пожежа на складському приміщенні.
Вночі 6 липня Олег Синєгубов повідомив, що, за попередньою інформацією, удари було завдано по Шевченківському району Харкова. На місцях влучань виникли пожежі.
Ще один ворожий удар зафіксували в Новобаварському районі міста.
Внаслідок атаки на Новобаварський район міста Харкова постраждала 46-річна жінка. Наразі їй надається вся необхідна медична допомога,
Також відомо, що дитина зазнала гострої реакції на стрес.
За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 19 локаціях, а також падіння збитих – ще на 2 локаціях.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч на 6 липня росіяни застосували 4 зенітні керовані ракети С-300 із Курської області та 157 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.
Станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 117 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни,
98 було збито вогневими засобами ураження, ще 19 – локаційно втрачено/подавлено РЕБ.