Били по цивільній інфраструктурі, порту та ТЦК: усе про терор "Шахедами" 6 липня

У ніч на 6 липня російські війська вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Під основним ударом ворожих "Шахедів" опинилася Миколаївщина та Полтавщина.

Що відомо про нічний терор "Шахедами" та наслідки обстрілу – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Вночі 6 липня росіяни запустили БпЛА