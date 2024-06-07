Стовп диму видно за 10 кілометрів: масштаби пожежі на об'єкті в Київській області – величезні

У Київській області внаслідок нічної атаки ворога спалахнула пожежа на промисловому об'єкті. Масштаби пожежі настільки великі, що пожежники впродовж кількох годин намагаються приборкати вогонь.

Відомо, що ворог атакував Київську область своїми дронами-камікадзе типу "Шахед". За попередніми даними, постраждалих на місці атаки – не було.

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Пожежу на Київщині досі намагаються загасити

Місцеві телеграм-канали повідомили, що внаслідок російського обстрілу є влучання у великий промисловий об'єкт на Київщині. Там триває масштабна пожежа, стовп чорного диму видно за багато кілометрів.

Стовп диму у Київській області бачили за десятки кілометрів / Відео телеканалу "Київ"

У ДСНС Київської області зазначили, що на місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва. Також залучено робот для гасіння пожежі і пожежний потяг.

Наслідки ворожої атаки у Київській області / Фото ДСНС

Журналіст телеканалу "Київ" розповів, що, за даними очевидців, під час атаки було чутно дуже сильний вибух. Йшлося про два прильоти. На щастя, працівники встигли евакуюватись.

Пожежу у Київській області намагаються приборкати рятувальники / Відео телеканалу "Київ"

Як зазначив місцевий журналіст, ліквідація пожежі на промисловому об'єкті відбувається вже кілька годин.

Повідомлення від Київської ОВА було близько 5 ранку, зараз вже 10 і досі йде ліквідація. Гасять пожежу близько сотні рятувальників і понад 20 одиниць автомобільної техніки, використовують роботизовану техніку. Пригнали спеціальний пожежний поїзд, щоб пришвидшити гасіння,

– зазначив кореспондент.

Вогонь охопив велику площу промислового об'єкта / Відео телеканалу "Київ"

Журналіст також наголосив, що стовп диму було видно за десятки кілометрів. Водночас вогонь і досі ніяк не можуть приборкати через величезні масштаби і площу охоплення.

Про пожежу раніше повідомляли в ОВА