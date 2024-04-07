Росія атакує Україну "Шахедами": у Харкові вибухи, є влучання та пожежа

У ніч проти 7 квітня Росія знову випустила "Шахеди" по Україні. Ворог атакував з кількох напрямків – країною шириться повітряна тривога.

Перші пуски "Шахедів" зафіксували близько опівночі. У регіонах одразу почала працювати ППО.

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Все про нічну атаку "Шахедами": хронологія подій

01:46 На цю мить "Шахеди" розлітались у двох регіонах:

в західній частині Харківської області, курс південно-західний.

в Первомайському районі Харківської області, курс південний.

у Верхньодніпровському районі Дніпропетровської області, курс північний.

в Криничанському районі Дніпропетровської області, курс північний.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто відбивається від нашестя ворожих дронів.– почалась пожежа. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

01:07 Повітряні Сили попередили про рух БпЛА на трьох напрямках:

у Харківській області, курс південно-західний.

західніше Дніпра, курс північний.

у районі Нікополя Дніпропетровської області, курс північний.

00:50 Станом на цю мить повітряна тривога оголошена в таких регіонах:

Чому у Харкові складно збивати "Шахеди"

У Харкові почули вибухи.Декілька груп БпЛА з Херсонської області рухаються через Дніпропетровщину в північному напрямку.ПС закликали жителів Харкова перебувати в укриттях. БпЛА зі східного напрямку помітили біля міста.Ударні БпЛА помітили й на півночі Харківщини, курс південний. Також ще декілька груп БпЛА з Херсонщини рухаються в північному та північно-західному напрямках. Жителів Кривого Рогу закликали перейти в укриття.Повітряні сили повідомили про те, що в Херсонській області помітили декілька груп БпЛА. Вони рухаються північно-західним курсом.

Останніми тижнями Харків чи не найбільше страждає від атак "Шахедами".

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш пояснив, що через близьке розташування міста до російського кордону українські мобільні вогневі групи не завжди встигають збивати ворожі безпілотники. Оскільки у них є дуже мало часу, щоб перехопити ворожі БпЛА.

Тим паче для маршруту ворог умисно використовує складні ділянки місцевості та рельєфу, щоб обійти сили Протиповітряної оборони.