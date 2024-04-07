Росія атакує Україну "Шахедами": у Харкові вибухи, є влучання та пожежа
У ніч проти 7 квітня Росія знову випустила "Шахеди" по Україні. Ворог атакував з кількох напрямків – країною шириться повітряна тривога.
Перші пуски "Шахедів" зафіксували близько опівночі. У регіонах одразу почала працювати ППО.
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Все про нічну атаку "Шахедами": хронологія подій
01:46 На цю мить "Шахеди" розлітались у двох регіонах:
- в західній частині Харківської області, курс південно-західний.
- в Первомайському районі Харківської області, курс південний.
- у Верхньодніпровському районі Дніпропетровської області, курс північний.
- в Криничанському районі Дніпропетровської області, курс північний.
01:07 Повітряні Сили попередили про рух БпЛА на трьох напрямках:
- у Харківській області, курс південно-західний.
- західніше Дніпра, курс північний.
- у районі Нікополя Дніпропетровської області, курс північний.
00:50 Станом на цю мить повітряна тривога оголошена в таких регіонах:
Чому у Харкові складно збивати "Шахеди"
Останніми тижнями Харків чи не найбільше страждає від атак "Шахедами".
Речник Повітряних сил Ілля Євлаш пояснив, що через близьке розташування міста до російського кордону українські мобільні вогневі групи не завжди встигають збивати ворожі безпілотники. Оскільки у них є дуже мало часу, щоб перехопити ворожі БпЛА.
Тим паче для маршруту ворог умисно використовує складні ділянки місцевості та рельєфу, щоб обійти сили Протиповітряної оборони.