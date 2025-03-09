На місці спалахнула пожежа: моторошні кадри ліквідації наслідків російського удару в Сумах
- 8 березня російські дрони-камікадзе атакували Суми, внаслідок удару виникла пожежа в житловому кварталі.
- Пожежу вдалося локалізувати, за попередніми даними, ніхто з людей не постраждав.
Ввечері 8 березня російські війська атакували Суми дронами-камікадзе. Внаслідок удару ворожого "Шахеда" по житловому кварталу міста спалахнула пожежа.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.
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Росіяни атакували Суми "Шахедами"
За даними Сумської ОВА, близько 22:00 в місті відбулось падіння російського безпілотника в житловому кварталі. У результаті ворожого удару спалахнула двоповерхова будівля: на ліквідацію пожежі залучені відповідні аварійно-рятувальні підрозділи.
Вже близько 23:00 стало відомо, що пожежу на місці падіння "Шахеда" вдалося локалізувати.
За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав,
– повідомили в ДСНС.
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У Сумах загорілася двоповерхова будівля / Фото: ДСНС Сумщини
До слова, ввечері 8 березня під ударом російських БпЛА була також Запорізька область. За словами Івана Федорова, внаслідок російського обстрілу майже 2000 абонентів в селах Матвіївка та Люцерна залишаються без газу.