Над Київщиною вночі збивали дрони: в ОВА розповіли про наслідки атаки Росії

Уночі Україна опинилася під атакою ворожих ударних дронів. На Київщині тривога тривала понад 7 годин.

Для завдання дронового удару противник використав майже 140 повітряних цілей. 67 БпЛА були збиті силами ППО. Відомо, що робота протиповітряної оборони велася і в межах Київської області, передає 24 Канал із посиланням на ОВА.

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Які наслідки атаки Росії на Київщину

Місцева влада повідомила, що на території регіону є збиті ворожі цілі. В Бучанському та Фастівському районах внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталися загорання трав'яного настилу. Також у районі Фастова уламки безпілотника пошкодили приватний будинок та один недобудований будинок. В приміщеннях вибиті вікна та пошкоджені фасади.

Всі пожежі ліквідовано. На щастя, постраждалих немає. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

Нагадаємо, що в Сумах внаслідок влучення російського БпЛА у приватний будинок спалахнула пожежа.