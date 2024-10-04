Льотчик-інструктор озвучив, чому все більше "Шахедів" летить у Білорусь

У повітряному просторі Білорусі вже не в перше з'являються безпілотники. 3 жовтня було помічено декілька "Шахедів", в цей час в небі перебував вертоліт з білоруським диктатором Лукашенком.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в розмові з 24 Каналом зазначив, що останнім часом значна кількість "Шахедів" повертається в Росію, дрони летять в різні сторони, в тому числі у Білорусь.

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Чому дрони змінюють траєкторію польоту

На думку Світана, те, що безпілотники змінюють курс польоту і, наприклад, залітають в Білорусь, може бути результатом роботи засобів радіоелектронної боротьби.

Ймовірніше, що це наслідки від наших нових систем РЕБ. Є достатньо механізмів, як "Шахед" за допомогою відповідного імпульсу позбавити зв'язку зі супутниками. Після цього дрон не отримує сигналу точного часу, не може по тріангуляції визначити своє місце та переходить в горизонтальний політ, рухається так до відновлення зв'язку за одним курсом,

– пояснив Світан.

Військовий експерт розповів, що зараз 15 – 20% "Шахедів" саме в такий спосіб втрачають зв'язок і врешті знищуються.

Зверніть увагу! Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО повідомив, що в Білорусі затримали жінку, яка опублікувала відео, на якому видно атаку російського "Шахеда". Удар дроном стався у Гомельському районі у місті Калинковичі близько 5 ранку 3 жовтня 2024 року.