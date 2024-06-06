Україну вкотре атакували "Шахеди", в Росії бідкаються на вибухи: хронологія 834 дня війни

Українські військові продовжують давати відсіч ворогу, який не відмовився від своїх загарбницьких планів. Вже третій рік Сили оборони протистоять російським окупантам у повномасштабній війні.

Про бої на фронті, ситуацію в країні та головні політичні події – далі в матеріалі 24 Каналу.

До теми Аварійні відключення, штурми Вовчанська та вибухи на Одещині: хронологія 833 дня війни