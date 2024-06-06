Україну вкотре атакували "Шахеди", в Росії бідкаються на вибухи: хронологія 834 дня війни
Українські військові продовжують давати відсіч ворогу, який не відмовився від своїх загарбницьких планів. Вже третій рік Сили оборони протистоять російським окупантам у повномасштабній війні.
Про бої на фронті, ситуацію в країні та головні політичні події – далі в матеріалі 24 Каналу.
До теми Аварійні відключення, штурми Вовчанська та вибухи на Одещині: хронологія 833 дня війни
В Бєлгородській області уночі 6 червня пролунали потужні вибухи. Як пишуть у росЗМІ, дрони атакували нафтобазу на території Старооскольського міського округу. У результаті вибуху сталося займання одного з резервуарів. Водночас місцева влада традиційно заявляє про "успішне відбиття атаки. В ніч на 6 червня на Новошахтинському заводі нафтопродуктів в Ростовській області прогриміли вибухи та почалася сильна пожежа. Це підтвердив і глава регіону. Пожежа на НПЗ: дивіться відео Сполучені Штати вже цього тижня можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні у 225 мільйонів доларів. Журналісти Reuters пишуть, що про нову допомогу можуть оголосити в ніч проти 7 червня. Наталію Гуменюк звільнили з посади заступниці начальника Управління комунікацій ОК "Південь". Тепер вона обіймає посаду, яка не пов'язана з медіа, – заступника начальника Управління комунікацій управління оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ. У ніч проти 6 червня ворог традиційно атакував Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Ударні безпілотники запускали групами. Повітряна тривога через обстріли тривала до 04:19. Окрім того, у Запоріжжі вночі чули вибухи.
Вибухи пролунали на Бєлгородщині
У Росії пожежа на НПЗ
Наталія Гуменюк отримала нову посаду
Україну атакували "Шахедами"
В Бєлгородській області уночі 6 червня пролунали потужні вибухи. Як пишуть у росЗМІ, дрони атакували нафтобазу на території Старооскольського міського округу. У результаті вибуху сталося займання одного з резервуарів.
Водночас місцева влада традиційно заявляє про "успішне відбиття атаки.
В ніч на 6 червня на Новошахтинському заводі нафтопродуктів в Ростовській області прогриміли вибухи та почалася сильна пожежа. Це підтвердив і глава регіону.
Пожежа на НПЗ: дивіться відео
Сполучені Штати вже цього тижня можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні у 225 мільйонів доларів. Журналісти Reuters пишуть, що про нову допомогу можуть оголосити в ніч проти 7 червня.
Наталію Гуменюк звільнили з посади заступниці начальника Управління комунікацій ОК "Південь". Тепер вона обіймає посаду, яка не пов'язана з медіа, – заступника начальника Управління комунікацій управління оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ.
У ніч проти 6 червня ворог традиційно атакував Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Ударні безпілотники запускали групами.
Повітряна тривога через обстріли тривала до 04:19. Окрім того, у Запоріжжі вночі чули вибухи.