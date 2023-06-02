У "Шахедах" досі виявляють запчастини західних країн: Данілов звернув увагу на важливу деталь

Росія продовжує завдавати масованих ракетних, а також дронових ударів. У "Шахедах", які збивають сили ППО, досі виявляють запчастини західних країн. Данілов пояснив, як так сталося.

В ефірі телемарафону секретар РНБО зазначив, що в "Шахедах" виявляють деталі, які не виготовлені ані в Ірані, ані в Росії, передає 24 Канал. Відповідно виникають запитання до західних держав, серед яких – наші партнери.

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Чому у "Шахедах" західні запчастини

Передовсім Данілов зауважив, що необхідно розібратися. Слід зрозуміти, як у Росії, яка перебуває під санкціями, з'являються західні запчастини. Зокрема тих держав, які вважаються дружніми до України.

Ми розуміємо, з чого складаються ті чи інші компоненти тих самих "Шахедів". Ми маємо в наявності майже цілий "Шахед". Так уже сталося, що приземлили неодноразово наші військові ту мерзоту залізну, яка несе смерть нашим громадянам,

– зазначив він.

Власне, розбір цих іранських "мопедів" продемонстрував, що всередині них є елементи, які не виготовляють ані в Ірані, ані в Росії. І з цим питанням наша держава ретельно розбиратиметься та звертатиметься до відповідних інституцій.

Водночас він пояснив, що "Шахеди" можуть бути нашпиговані старими запчастинами. Секретар РНБО зазначив, що Росія готувалася до війни заздалегідь. Тож, країна-агресорка закуповувала запчастини, вироблені у 2019, 2020 та 2021 році. Хай там як, але вже на той момент на Кремль наклали низку санкцій, які мали б унеможливити це.

Зауважимо, що у ніч проти 2 червня росіяни завдали комбінованого удару. Вони атакували дронами та ракетами.

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