Ворог атакував безпілотниками Дніпропетровщину: 2 "Шахеди" поцілили у будівлі, виникла пожежа

У ніч проти 11 листопада Росія атакувала територію України дронами-камікадзе "Shahed-136/131". На жаль, 2 ворожі безпілотники влучили у будівлі на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Він розповів деталі нічної атаки "Шахедами" в Дніпропетровській області, передає 24 Канал.

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Дніпропетровщину масовано атакували "Шахедами"

У ніч проти 11 листопада окупанти вкотре масовано атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе. Як уточнили в ОВА, сили ППО збили 5 "Шахедів" у Павлоградському, Кам'янському, Дніпровському та Криворізькому районах.

На жаль, ліквідувати вдалося не всі ворожі цілі. Лисак повідомив, що два "Шахеди" влучили у будівлі.

Є руйнування. Виникла пожежа, яку рятувальники приборкали,

– повідомив Лисак.



На Дніпропетровщині виникла пожежа унаслідок атаки "Шахедами" / Фото Дніпропетровська ОВА

Крім того, Дніпропетровщину також атакували й з артилерії. В ОВА повідомили, що двічі російська армія атакувала Марганецьку громаду в Нікопольському районі. Ворог завдав понад півдесятка пострілів з важкої артилерії. На щастя, люди під час атаки не постраждали.

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