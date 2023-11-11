Ворог атакував безпілотниками Дніпропетровщину: 2 "Шахеди" поцілили у будівлі, виникла пожежа
У ніч проти 11 листопада Росія атакувала територію України дронами-камікадзе "Shahed-136/131". На жаль, 2 ворожі безпілотники влучили у будівлі на Дніпропетровщині.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Він розповів деталі нічної атаки "Шахедами" в Дніпропетровській області, передає 24 Канал.
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Дніпропетровщину масовано атакували "Шахедами"
У ніч проти 11 листопада окупанти вкотре масовано атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе. Як уточнили в ОВА, сили ППО збили 5 "Шахедів" у Павлоградському, Кам'янському, Дніпровському та Криворізькому районах.
На жаль, ліквідувати вдалося не всі ворожі цілі. Лисак повідомив, що два "Шахеди" влучили у будівлі.
Є руйнування. Виникла пожежа, яку рятувальники приборкали,
– повідомив Лисак.
На Дніпропетровщині виникла пожежа унаслідок атаки "Шахедами" / Фото Дніпропетровська ОВА
Крім того, Дніпропетровщину також атакували й з артилерії. В ОВА повідомили, що двічі російська армія атакувала Марганецьку громаду в Нікопольському районі. Ворог завдав понад півдесятка пострілів з важкої артилерії. На щастя, люди під час атаки не постраждали.
Ворог атакував уночі "Шахедами": коротко
- Росія у ніч з 10 на 11 листопада атакувала територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Ворог запустив їх у кілька хвиль з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда в тимчасово окупованому Криму й Курська. Крім того, окупанти також застосували ракети різного типу під час атаки – Х-31, "Онікс" і С-300.
- Більшість ударних БпЛА російські окупанти спрямували по прифронтових областях. Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.
- Загалом, ворог здійснив пуски 31 БпЛА типу "Шахед". Сили ППО збили 19 дронів-камікадзе.
- Наталія Гуменюк повідомила, що в Одеській області сили ППО ліквідували 4 "Шахеди". На жаль, також були й влучання. Втім, під ударом опинилися будівлі, які ніхто не використовував, тому минулося без постраждалих.
- На Київщині сили ППО збили усі БпЛА, якими окупанти намагалися атакувати столицю. У КМВА припускають, що росіяни намагаються вивчити систему протиповітряної оборони Києва.