Росія запускає по Україні збільшену версію "Шахедів": у ГУР розповіли деталі

Щодня противник завдає дронових ударів по Україні. Для того, аби викликати якомога більше руйнувань і жертв він вдосконалив "Шахеди".

На початку січня 2025 року у Зеленського розповіли, що Росія запускає по Україні модернізовані "Шахеди" зі збільшеною бойовою частиною і шрапнеллю всередині, щоб завдати більших втрат серед цивільного населення, передає 24 Канал.

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Що відомо

"Громадське" попросило ГУР розповісти деталі про нові види бойових частин у "Шахедах". Там уточнили, що одну з них виготовляють у Росії, а іншу – в Ірані. Обидві мають збільшену вагу зі стандартних 50 до 90 кілограмів.

Вони мають комбіновану кумулятивну, уламкову, фугасну дію. Російська ще й запалювальну дію.

У розвідці підкреслили, що ці дрони дозволяють ворогові спричиняти більше руйнувань військової та цивільної інфраструктури України. А також економити свої запаси вартісної високоточної ракетної зброї.