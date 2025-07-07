Атака БпЛА на Харків: десятки людей постраждали, серед них – 3-річна дитина
- Росіяни обстріляли Харків дронами, влучивши у багатоповерхівку, що спричинило пожежу на 8 поверсі.
- Внаслідок атак постраждали 13 осіб, зокрема 3 дітей, пошкоджено цивільні об'єкти та дитячий садок.
Уночі 7 липня окупанти обстріляли Харків дронами. Ворог навмисно цілився по житлових районах.
Близько пів п'ятої ранку у Харкові оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. У місті пролунало кілька вибухів, передає 24 Канал.
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Які наслідки атаки на Харків
Очільник ОВА Олег Синєгубов розповів, що внаслідок ворожої атаки по Шевченківському району Харкова попередньо постраждали 10 людей, з них 2 дитини.
Крім того, є влучання дрона у багатоповерхівку. Виникла пожежа на 8 поверсі будинку, орієнтовна площа займання – 10 метрів квадратних.
У Слобідському районі зафіксовані удари у район житлової забудови. Пошкоджено цивільні об'єкти, будівлю дитячого садочка. Тут постраждали троє осіб, зокрема дівчинка 3 років.
Пізніше очільник ОВА уточнив, що кількість потерпілих зросла до 13 осіб.
Нагадаємо, що під атакою БпЛА перебував також Київ. Там в Деснянському районі внаслідок падіння уламків ворожого дрона пошкоджено вікна в нежитловій будівлі. У Солом'янському районі пошкоджено авто та трубу водопостачання. Попередньо без пожежі та постраждалих.