У Харкові "Шахед" влучив по продуктовому складу: там почалася пожежа

У Харкові зранку 14 квітня російські окупанти вдарили по цивільному об'єкту в Харкові. Ворог вдарив із дрона, внаслідок чого сталася велика пожежа.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Ранковий удар Росії по Харкову

Як розповів журналістам директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких, росіяни вдарили по продуктовому складу у Салтівському районі. По цьому місцю ворог застосував "Шахед", щоправда, з невідомою бойовою частиною. На місці розпочалася пожежа, яку ліквідовують рятувальники.

Піротехнічні підрозділи ДСНС на місці працюють. Встановлюється, зокрема, чи новий це тип ("Шахеда" – 24 Канал), про який попереджали підрозділи ДСНС. Яка бойова частина зараз встановлюється,

– сказав посадовець.

Площа пожежі, за даними ДСНС, сягала 1600 квадратних метрів. Вибухова хвиля пошкодила чотири приватні будинки.

Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав після оголошення повітряної тривоги о 04:57. Тоді зберігалася небезпека через застосування ворогом ударних БпЛА та балістичного озброєння. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що ворожий дрон літав над містом. Пізніше стало відомо й про пожежу на місці влучання.

На складі продуктів сталася пожежа через російську атаку / Фото Суспільне Харків і ДСНС України