Чергова атака "Шахедами": під ранок на Кіровоградщині працювала ППО
8 липня 2023, 09:06Читать новость на русском
Джерело:Андрій Райкович
Цієї ночі окупанти вкотре атакували Україну "Шахедами". Зокрема, ворог запустив дрони на Кіровоградську область.
Під ранок на Кіровоградщині працювала ППО. Про це повідомив очільник ОВА.
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Попередньо, обійшлося без постраждалих та руйнувань цивільної інфраструктури,
– зазначив Андрій Райкович.
Зауважимо, що тривога на території області тривала майже 5 годин. Оголосили її о 01:28. Відбій був аж о 06:23.
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Атака на Кривий Ріг: є постраждалий
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