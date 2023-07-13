Збили близько 10 "Шахедів", уламки впали у 5 районах: наслідки нічної атаки по Києву дронами

У ніч проти 13 липня російські військові знову масовано атакували Київ дронами-камікадзе. У КМВА розповіли деталі обстрілу, а також зазначили, скільки "Шахедів" вдалося збити.

Подробицями поділився начальник КМВА Сергій Попко. Він зазначив, що Київ третій день поспіль атакують дронами "Шахед".

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Атакували з різних напрямків

За його словами, на столицю іранські "мопеди" заходили з різних напрямків. У повітряному просторі Києва сили та засоби ППО виявили та знищили близько 10 цілей ворога. Він подякував "охоронцям нашого неба за відмінну роботу".

На жаль, не минулося без падіння уламків. Їх зафіксували у Дарницькому, Солом'янському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах Києва. За попередньою інформацією, пошкоджені житлові будинки.

З журналістами в ефірі телемарафону поспілкувався речник КМВА Михайло Шаманов. За його словами, повітряна тривога у столиці лунала 3 години та 10 хвилин. Він зазначив, що всі екстрені служби відразу ж вирушили на місця падіння уламків. Де спалахнула пожежа, зайнялися її ліквідацією.

Госпіталізовані до лікарні двоє постраждалих у Дарницькому районі. Мовиться про 19-річну дівчину та 23-річного чоловіка, у яких осколкові поранення. Також у Шевченківському районі вдалося врятувати людину під час ліквідації наслідків атаки.

Інформація оперативного зведення оновлюється. Бережіть себе і не нехтуйте сигналами тривоги,

– заклика Сергій Попко.

Наслідки атаки дронами по Києву / Фото ДСНС

Атака Києва дронами: що кажуть у ДСНС

Рятувальники повідомили, що ліквідовували пожежу на балконі 5 поверху 16-поверхівки.Там же потерпіли двоє людей, у них отруєння продуктами горіння. У ДСНС зазначили, що постраждалі відмовилися від госпіталізації. За тією ж адресою врятували та вивели на безпечну відстань ще одну людину.

Крім того, пошкодження фасаду 25-поверхівки зафіксували за іншою адресою. Сталося це на рівні останнього поверху, але минулося без пожежі. Там же рятувальники виявили двох потерпілих з осколковими пораненнями, про яких ми розповідали вище.

За іншою адресою зафіксували загоряння в 1-поверховій будівлі, яка не функціонує. Вогонь поширився на дах на загальній площі 20 квадратних метрів. Вогнеборцям вдалося оперативно ліквідувати пожежу.

Також фіксували та ліквідовували загоряння уламків на зеленій зоні прибудинкової території. Що стосується інших адрес, звідки поступали звернення, то там минулося без пожеж.

До роботи залучали 95 рятувальників та 19 одиниць як основної, так і спеціальної пожежно-рятувальної техніки.