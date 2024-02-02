Росія вдарила по енергетиці Кривого Рогу: знеструмлено тисячі абонентів та шахти

Росія у ніч проти 2 лютого масовано атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Унаслідок цього в Кривому Розі є знеструмлення.

Окупанти атакували уночі кількома хвилями. Під ударом, зокрема, опинилася Дніпропетровська область.

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Після атаки "Шахедами" є знеструмлення

У ніч на 2 лютого ворог здійснив новий масований дроновий удар "Шахедами". Під атакою опинилися південні та центральні регіони.

На жаль, без наслідків не минулося. Так, є пошкодження на одній з підстанцій НЕК "Укренерго" – у місті Кривий Ріг знеструмлені побутові та промислові споживачі.

У компанії додали, що фахівці разом з рятувальниками вже оглядають обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться одразу після закінчення огляду.

Після атаки знеструмлено шахти

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що унаслідок нічної атаки знеструмлено понад 40 тисяч жителів міста. Окрім того, також без електропостачання опинилися 2 шахти, унаслідок чого робітники опинилися під землею.

Під землею залишилися понад 100 робітників. Частину з них вже підняли на поверхню,

– повідомив Лисак.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул додав, що українські захисники знищили 3 "Шахеди" на Дніпропетровщині, однак ворог зумів завдати ударів по критичній інфраструктурі. За словами Вілкула, без світла загалом залишилися близько 100 тисяч абонентів Саксаганського, Довгинцівського та Покровського районів міста, у тому числі – частина лікарень, садків та шкіл міста, лінія швидкісного трамвая, міського трамвая та тролейбус.

Так, котельні та лікарні оперативно перейшли на роботу від генераторів. Станом на 07:00 вдалося заживити близько 60 тисяч жителів міста, однак 40 тисяч містян – залишаються без електроенергії. Вілкул також уточнив, що зі знеструмлених шахт вже врятували майже всіх робітників – на евакуацію очікують ще 19 українців.

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