Куди намагаються прорватися росіяни під час атак "Шахедами": оперативне зведення від Світана

З вечора 21 листопада до ночі 22 листопада росіяни знову атакували України дронами. Проте українська протиповітряна оборона збила всі "Шахеди".

В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розібрав нічну атаку ворога.

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Атака дронами

Військовий експерт розповів, що всі 14 "Шахедів" вдалося збити. Вони йшли старими маршрутами, проте там, скоріш за все, вже були розгорнуті додаткові групи перехоплення.

Тобто всі завдання, які стояли перед ППО, виконані – всі "Шахеди" збиті. Загальний напрямок на захід України. Скоріш за все, що вони прориваються до наших аеродромів, які розташовані в тому районі,

– припустив Роман Світан.

Крім того, росіяни запустили ракету Х-22 по Запорізькій області. Проте вона не поцілила, а впала на відкритому просторі.

Роман Світан пояснив, що ця ракета не дуже точна. На 50% розрахунків у неї можливе відхилення 300 метрів, а інші 50% взагалі може попадати в радіусі кілометра. Відповідно може вона й мала якусь ціль, але – або не дійшла, або перейшла.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

Балістичні ракети від Ірану

Військовий експерт розповів, що Ірану не продовжили деякі обмеження на продаж ракет із дальністю до 300 кілометрів. Відповідно до законів світової юриспруденції Іран може передавати ракети типу "Fateh-110" до 300 кілометрів. Це ракета, яка приблизно схожа до "Іскандер".

Цю можливість ми ще з минулого року прораховуємо, а також розуміємо її проблематику для нас. Збити її можна тільки ЗРК, які є протибалістичними. Наприклад, SAMP/T та Patriot,

– зазначив Світан.

"Проблему вона нам створить на глибину приблизно до 300 кілометрів. Така ж сама проблема, як з "Іскандер", у яких дальність 500 кілометрів", – наголосив військовий експерт.

Він додав, що відповідно в іранських ракет навіть менша дальність, ніж в "Іскандер". Проте рівень небезпеки буде залежати від кількості – скільки цих ракет передасть Іран.

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