Окупанти атакували "Шахедами" житловий сектор на Миколаївщині: які наслідки удару
21 січня 2024, 08:21Читать новость на русском
Джерело:Віталій Кім
У ніч на 21 січня російські загарбники атакували "Шахедами" приватний сектор у Миколаївській області. Окупанти пошкодили будинок та літню кухню.
Агресор атакував Баштанський район. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА.
До речі Після вибухів у Росії окупанти вирішили вдарити "Шахедами": скільки вдалося збити
Які наслідки атаки на Миколаївщину
Віталій Кім повідомив, що вночі 21 січня в Снігурівській громаді внаслідок атаки ворожих БпЛА типу "Shahed-131/136" пошкоджено житловий будинок та літню кухню у приватному секторі.
Окрім того, сталося займання господарчої споруди. Пожежу оперативно ліквідували вогнеборці. Постраждалих немає.
Зверніть увагу Не лише Тула та Ленінградська область: де ще в Росії вночі рясно цвіла "бавовна"
Що вже відомо про нічну атаку "Шахедами"
- Вранці в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти завдали чергового удару, застосувавши 2 "Шахеди".
- У мережі писали, що акустично дрони-камікадзе зафіксували у Миколаївській області близько о пів на 4 ранку.
- "Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 ворожий дрон", – зазначили в Генштабі ЗСУ.