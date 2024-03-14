Росія атакує Україну дронами: куди прямують ворожі "Шахеди"
14 березня надвечір окупанти запустили по нашій країні ударні безпілотники. Повітряні сили повідомили про загрозу для кількох регіонів.
Атаку дронів росіяни традиційно розпочали із півдня – з окупованої території Херсонщини у напрямку Миколаївщини. Де наразі перебувають ворожі БпЛА, читайте далі.
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На Житомирщині оголосили повітряну тривогу. Кілька груп "Шахедів" з Вінниччини заходять на Хмельниччину та Житомирщину. Решта – курсом на захід. Повітряні сили заявили, що "Шахеди" наразі – у різних районах Вінниччини, рухаються курсом на захід. Моніторингові канали пишуть, що понад 10 безпілотників – на Заході країни. Наразі вони летять на Хмельниччину. Хмельницька область – повітряна тривога. Ворожі дрони перебувають на Вінниччині та Черкащині. Вони направляються на захід. Одещина, Херсонщина, Миколаївщина – відбій повітряної тривоги. На Черкащині оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Ударні дрони перебувають на Миколаївщині, Одещині, Кіровоградщині. Безпілотники прямують на Вінниччину та Черкащину. Група "Шахедів" наближається до Кропивницького з півдня. Сили оборони Півдня заявили про роботу ППО на Одещині по БпЛА. Вони попросили місцевих жителів не знімати роботу засобів протиповітряної оборони. "Шахеди" перебувають на межі Миколаївщини та Одещини та на межі Херсонщини, Миколаївщини та Дніпропетровщини. Вони прямують на північний захід. Повітряні сили повідомили про атаку "Шахедів" на Миколаївщину з півдня. Перша група прямує на північний захід. Друга група з території Херсонщини летить Миколаївську область за західним курсом.
Де зараз "Шахеди"
Атака дронів на Миколаївщину з півдня триває
Окупанти запустили ударні БпЛА
На Житомирщині оголосили повітряну тривогу.
Кілька груп "Шахедів" з Вінниччини заходять на Хмельниччину та Житомирщину. Решта – курсом на захід.
Повітряні сили заявили, що "Шахеди" наразі – у різних районах Вінниччини, рухаються курсом на захід.
Моніторингові канали пишуть, що понад 10 безпілотників – на Заході країни. Наразі вони летять на Хмельниччину.
Хмельницька область – повітряна тривога.
Ворожі дрони перебувають на Вінниччині та Черкащині. Вони направляються на захід.
Одещина, Херсонщина, Миколаївщина – відбій повітряної тривоги.
На Черкащині оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників.
Ударні дрони перебувають на Миколаївщині, Одещині, Кіровоградщині. Безпілотники прямують на Вінниччину та Черкащину.
Група "Шахедів" наближається до Кропивницького з півдня.
Сили оборони Півдня заявили про роботу ППО на Одещині по БпЛА. Вони попросили місцевих жителів не знімати роботу засобів протиповітряної оборони.
"Шахеди" перебувають на межі Миколаївщини та Одещини та на межі Херсонщини, Миколаївщини та Дніпропетровщини. Вони прямують на північний захід.
Повітряні сили повідомили про атаку "Шахедів" на Миколаївщину з півдня. Перша група прямує на північний захід. Друга група з території Херсонщини летить Миколаївську область за західним курсом.