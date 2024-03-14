Росія атакує Україну дронами: куди прямують ворожі "Шахеди"

14 березня надвечір окупанти запустили по нашій країні ударні безпілотники. Повітряні сили повідомили про загрозу для кількох регіонів.

Атаку дронів росіяни традиційно розпочали із півдня – з окупованої території Херсонщини у напрямку Миколаївщини. Де наразі перебувають ворожі БпЛА, читайте далі.

Дивіться також Ні з ким не будемо узгоджувати, – Данілов про рішення Києва щодо уражень цілей у Росії