Прильоти БпЛА в Одесі, Харкові і Сумах: хронологія 1212 дня війни
Росіяни продовжують нескінченні обстріли України ударними дронами, тероризуючи цивільних громадян. На фронті ворог намагається прориватися ціною значних втрат.
Про ситуацію на різних напрямках фронту, воєнні злочини росіян, наслідки обстрілів та обстановку міжнародній арені 20 червня 2025 року, розповідає 24 Канал.
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Незважаючи на активну роботу сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, корпусу вищого навчального закладу, газопроводу та приватних автівок. У середмісті, внаслідок влучання дрону, палала багатоповерхівка. Загалом постраждали 13 осіб, з них 3 рятувальники. У Харкові у ніч проти 20 червня лунали вибухи. Є влучання дронів у Шевченківському, Новобаварському і Основ'янському районах. Пошкоджено 5 приватних житлових будинків, господарча споруда, незаселена багатоповерхівка. Також пошкоджені цивільні автомобілі. Попередньо, в Харкові внаслідок атаки ворожими безпілотниками постраждали 3 людини. Серед постраждалих – дівчата 12 та 17 років. Внаслідок атаки безпілотниками у Ковпаківському районі Сум загорілася одна із будівель у житловому секторі. Рятувальні служби швидко прибули на місце та оперативно ліквідували наслідки. На щастя, постраждалих немає.
ЗСУ просунулися на Сумщині, ворог – у районі Куп'янська, Торецька і Новопавлівки
Ворог вчергове масовано вдарив по Одесі ударними безпілотниками
Наслідки удару по Харкову
На Сумщині горів житловий будинок
Незважаючи на активну роботу сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, корпусу вищого навчального закладу, газопроводу та приватних автівок. У середмісті, внаслідок влучання дрону, палала багатоповерхівка.
Загалом постраждали 13 осіб, з них 3 рятувальники.
У Харкові у ніч проти 20 червня лунали вибухи. Є влучання дронів у Шевченківському, Новобаварському і Основ'янському районах.
Пошкоджено 5 приватних житлових будинків, господарча споруда, незаселена багатоповерхівка.
Також пошкоджені цивільні автомобілі.
Попередньо, в Харкові внаслідок атаки ворожими безпілотниками постраждали 3 людини.
Серед постраждалих – дівчата 12 та 17 років.
Внаслідок атаки безпілотниками у Ковпаківському районі Сум загорілася одна із будівель у житловому секторі.
Рятувальні служби швидко прибули на місце та оперативно ліквідували наслідки.
На щастя, постраждалих немає.