Прильоти БпЛА в Одесі, Харкові і Сумах: хронологія 1212 дня війни

Росіяни продовжують нескінченні обстріли України ударними дронами, тероризуючи цивільних громадян. На фронті ворог намагається прориватися ціною значних втрат.

Про ситуацію на різних напрямках фронту, воєнні злочини росіян, наслідки обстрілів та обстановку міжнародній арені 20 червня 2025 року, розповідає 24 Канал.

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