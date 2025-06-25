На Одещині внаслідок атаки "Шахедами" пошкоджена цивільна інфраструктура
- У ніч на 25 червня російські дрони атакували в Ізмаїльський район Одеської області.
- У Вилківській громаді пошкоджена цивільна інфраструктура.
- Зруйновані приміщення приватного підприємства, знищені сільськогосподарське обладнання й техніка.
У ніч на 25 червня окупанти атакували Ізмаїльський район Одещини ударними дронами. Внаслідок російського обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Які наслідки атаки "Шахедами" на Одещину 25 червня
Під ударом російських дронів була Вилківська громада. Попри активну роботу сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури.
Внаслідок ворожої атаки зруйновані приміщення приватного підприємства. Знищені сільськогосподарське обладнання й техніка. На щастя, минулося без постраждалих.
Триває ліквідація наслідків атаки. Правоохоронці вже документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини.
До слова, Росія запустила по Україні 71 "Шахед" і безпілотники-імітатори різних типів. ППО знешкодила 52 БпЛА на сході, півдні й півночі.