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24 Канал Новини України Росія вдарила по інклюзивному центру в Одесі, де працювали з дітьми з особливостями
17 червня, 07:28
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Росія вдарила по інклюзивному центру в Одесі, де працювали з дітьми з особливостями

Юлія Муріна
Основні тези
  • Росія атакувала Одесу "Шахедами", влучивши в інклюзивний центр для дітей з особливостями психофізичного розвитку.
  • Також внаслідок атаки агресора 17 червня пошкоджено дитячий садок.

Росія масовано атакувала Одесу "Шахедами" на світанку 17 червня. Агресор влучив в інклюзивний центр, де працювали з дітьми з особливостями психофізичного розвитку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Геннадія Труханова.

Зверніть увагу Масована атака "Шахедами" на Одесу: серед поранених – дитина, під завалами можуть бути люди 

Атака на Одесу 17 червня: влучання в інклюзивний центр

В Одесі зафіксовано влучання в інклюзивний центр – місце, де працювали з дітьми з особливостями психофізичного розвитку. Туди, де проводили каністерапію, уточнив Труханов. На щастя, тут минулося без постраждалих.

Також внаслідок атаки Росії пошкоджено будівлю дитячого садка, розташованого поруч.  

В історичній частині Одеси зафіксовано значні руйнування. Будинки понівечені, а за деякими адресами досі гасять пожежі.

Мер зазначив, що інформація про загиблих наразі не надходила. Постраждалим надають усю необхідну допомогу.  

Наслідки атаки Росії на Одесу 17 червня / Фото з телеграму Труханова

На місці працюють екстрені служби. Опісля комунальники розпочнуть ліквідацію наслідків російської атаки. 

В Одесі розгорнуть оперативний штаб для координації допомоги та відновлення.

 

 